田徑世錦賽》背景好多元的烏拉圭女將 全馬奪銅寫歷史卻不相信已完賽

烏拉圭女將派特南奪下銅牌。（法新社）

〔記者吳孟儒/綜合報導〕儘管已經跑過終點，烏拉圭女將派特南（Julia Paternain）不相信自己已經完成2025年東京田徑世錦賽女子42.195公里全馬賽事，最終她以2小時27分23秒的成績拿下銅牌，這也是烏拉圭賽史的首面獎牌。

派特南的背景很有趣，她有3個不同國家的護照和1張綠卡，「我在墨西哥出生，但我的雙親都是來自烏拉圭，而我在2歲之後就住在英國，因此我曾代表英國參加過U23的歐洲田徑錦標賽，但現在我代表烏拉圭。」

派特南解釋，她會選擇轉換國籍純粹是因為個人因素，因為她深信自己流著烏拉圭的血液，且有很多親人住在烏拉圭，因此她在這一年決定轉換國籍，而她要用這面獎牌證明，儘管烏拉圭只有300多萬人，但只要努力就有機會。

其實派特南過去並非練長跑，直到今年3月參加首場馬拉松，她的處女秀是烏拉圭全國紀錄的2小時27分09秒，更一舉搶下世錦賽門票，「我跟我教練說有3個目標，第一是完賽，比賽時很潮濕又很熱，再來是能跑進前30名，更好一點的話會希望跑進前8。」

最後能跑出第3名，讓派特南都不敢置信，她一直以為還有400公尺要跑，是直到有一位官方人員跟她說已經跑完了，而她也透露，原本她自己都不確定還會不會跑馬拉松，但現在她的目標變得更堅定，希望能跑進2028年洛杉磯奧運。

肯亞長跑名將傑普契奇爾（Peres Jepchirchir）以2小時24分43秒摘金，以2秒之差勝出，衣索比亞選手阿塞發（Tigst Assefa）以2小24分45秒銀恨。

