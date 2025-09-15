路跑》逾6萬4千人！台北馬報名人數再創新高 中籤率約2成7

台北馬拉松12月21日登場。（台北市體育局提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕2025台北馬拉松馬拉松及半馬組報名已於9月1日結束，名額共2萬8000名，共吸引了6萬4110人報名達標及登記抽籤，而報名達標免抽籤人數再創新高。另外，在取得世界田徑總會（WA）金標籤認證的加持下，國際人士完成報名繳費統計截至9月10日止，共56國4665人，人數連年創新高。

為確保公平公正，在律師見證下，於7月29日及8月21日分別以電腦隨機抽出馬拉松及半馬組正取及備取參賽者，今年總登記抽籤人數共5萬3764人，參賽員額共2萬8000名，扣除成績達標免抽及保障名額等，平均中籤率約2成7；今年完成報名繳費統計截至9月10日止，共計來自56個國家（地區），且國際跑者人數達4665人，為歷年新高，相比疫情前巔峰有3692名國際跑者，而去（113）年WA金標籤加持下突破巔峰更達4433人，今年則再創新高，其連年增加的國際跑者人數亦突顯台北馬拉松愈來愈受世界各地好手的青睞。

今年全半馬組報名完賽成績達免抽籤共3863人，去年提高馬拉松組達標門檻後，仍較前年增加335人報名達標免抽籤，今年較去年又增加386人，數據顯示國內整體馬拉松水準逐年提升，在眾多跑團的共同努力下，國內能跑馬拉松的人口也逐漸增加。

台北馬拉松是跑者視為年度訓練成果的重要驗收賽事，對於馬拉松跑者在3小時內完賽是重要的里程碑，台北馬拉松是馬拉松組3小時內完賽人數最多的國內馬拉松賽，平均完賽成績逐年進步，且成績達標人數逐年增長，定位為高度競技賽事。

大會將規劃調整明年成績達免抽籤資格標準，且將達標年齡區間做調整；另為鼓勵樂齡族群參與運動賽事，馬拉松組60歲以上分齡組別，門檻維持不變，而半馬組則預計放寬，調整後的成績達免抽籤標準相關資訊，將後續公布於「臺北馬拉松」官方網站及臉書粉絲專頁，讓跑者有新的目標邁進。

另外，賽前一天12月20日的歡樂早餐跑3公里及9公里組已於7月4日下午5時起開放報名至10月20日截止，今年時逢耶誕節前夕，大會鼓勵跑友們創意變裝，一同營造滿滿節慶氛圍感，還可兌換限量的精美好禮。

