高球》俞俊安變身「記憶特務」 呼籲全民一同反毒

〔記者粘藐云／台北報導〕中國信託商業銀行贊助支持的台灣旅美男子職業高爾夫選手俞俊安於PGA賽事休季期間返台，積極投入反毒公益活動，參與中國信託反毒教育基金會「解癮－解開毒品上癮的真相」巡迴特展，化身記憶特務，親身體驗實境解謎遊戲，邀請全民共同關注毒品議題。

「解癮－解開毒品上癮的真相」巡迴特展運用互動科技，呈現戒毒者個案的真實故事，模擬毒品成癮過程，並以擬真3D全息投影出藥物對人體及大腦的傷害，觀展者可以感受戒毒者面臨的傷痛與困難。俞俊安表示，高爾夫運動需要專注力與耐心，每一桿都必須全神貫注、永不放棄，這樣的訓練讓他得以保持清晰判斷，身為職業運動員，在追求夢想時更要懂得自律與專注，才能抵擋誘惑、走在正軌。俞俊安說：「親身體驗展區後，對毒品造成的危害有更深的認識，期望透過自身影響力，傳遞健康的價值觀，提醒民眾遠離毒害。」

目前世界排名第81名的PGA好手俞俊安，2024年10月於桑德森農場錦標賽奪得生涯首座PGA冠軍，是目前台灣男子職業高爾夫世界排名最佳的選手。回顧今年PGA上半賽季，4月參與奧古斯塔名人賽（The Masters）完成兒時夢想、5月獲「默特爾灘菁英賽」第4名、6月獲加拿大公開賽第3名，順利取得高爾夫四大滿貫賽事之一的英國公開賽入場券。

俞俊安表示，今年賽季累積許多寶貴競技經驗，雖然因自我期許過高影響表現，經過心理諮詢、閒暇之餘釣魚紓壓，已逐漸找回擊球節奏；展望下半賽季，調整心態和積極抗壓為首要任務，俞俊安特別感謝中國信託的支持，讓他能無後顧之憂的在國際舞臺圓夢，盼代表中國信託捧起PGA獎盃。

中國信託深耕慈善、反毒、體育、教育、藝文五大公益，亦為台灣最早投入高爾夫運動的企業，2011年起支持優秀且具潛力的高爾夫選手，且透過主辦與贊助賽事，助力台灣高球接軌國際，幫助優秀的台灣選手藉由國際賽事磨練球技、累積世界積分，讓世界看見臺灣。中信反毒基金會主辦「解癮－解開毒品上癮的真相」巡迴特展，今年10月5日前於宜蘭縣中興文化創意園區展出，歡迎民眾踴躍參觀。

