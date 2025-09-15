晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》比去年進步2個檔次！ 羅伯斯盛讚大谷翔平價值無法估量

2025/09/15 20:10

大谷翔平。（資料照，路透）大谷翔平。（資料照，路透）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇二刀流巨星大谷翔平在去年季後賽表現未若例行賽優異，但今年有望迎來生涯第二次的季後賽，主帥羅伯斯（Dave Roberts）盛讚近期大谷翔平在場上與場下的表現，認為他比起去年有著不俗的成長幅度。

大谷翔平在昨天敲出賽季第49發全壘打，連續2季50轟近在咫尺，羅伯斯提到他在開轟後，特地展現出鼓舞板凳席的舉動：「這樣的表現過去偶爾也出現過。他會在打席展現更強的專注力，並多少將情緒展現出來，試圖激勵全隊，當然也能夠激勵自己。他在打席上的價值是無法估量的，我認為這樣的情緒展現，對球隊來說也是多多益善。」

大谷翔平。（資料照，路透）大谷翔平。（資料照，路透）

上個賽季是大谷翔平生涯首次打季後賽，但表現與例行賽有所差異，16場出賽敲出3轟、10打點，選到13次四壞保送，吞下22K還有2次盜壘失敗，打擊率2成30，攻擊指數0.766（季賽攻擊指數1.036）。羅伯斯提及，去年他會因為太想打而勉強出棒，但今年不一樣，整體都有所改善：「這是超級球星在季後賽該有的姿態，他比去年進步了2個檔次。」

本季大谷翔平重拾二刀流，打者146場出賽敲出49轟、93分打點，選到103次四壞保送，吞下169K，跑回135分，打擊率2成81，攻擊指數1.000，其中四壞保送與得分已創生涯新高；投手方面，大谷翔平12場登板都是先發，拿下1勝1敗，防禦率3.75，36局投球送出49K、8次四壞保送，被打擊率2成52，每局被上壘率1.19，K/9值12.25，三振保送比（K/BB）6.13。

大谷翔平。（資料照，路透）大谷翔平。（資料照，路透）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中