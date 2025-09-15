MLB》比去年進步2個檔次！ 羅伯斯盛讚大谷翔平價值無法估量

大谷翔平。（資料照，路透）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇二刀流巨星大谷翔平在去年季後賽表現未若例行賽優異，但今年有望迎來生涯第二次的季後賽，主帥羅伯斯（Dave Roberts）盛讚近期大谷翔平在場上與場下的表現，認為他比起去年有著不俗的成長幅度。

大谷翔平在昨天敲出賽季第49發全壘打，連續2季50轟近在咫尺，羅伯斯提到他在開轟後，特地展現出鼓舞板凳席的舉動：「這樣的表現過去偶爾也出現過。他會在打席展現更強的專注力，並多少將情緒展現出來，試圖激勵全隊，當然也能夠激勵自己。他在打席上的價值是無法估量的，我認為這樣的情緒展現，對球隊來說也是多多益善。」

大谷翔平。（資料照，路透）

上個賽季是大谷翔平生涯首次打季後賽，但表現與例行賽有所差異，16場出賽敲出3轟、10打點，選到13次四壞保送，吞下22K還有2次盜壘失敗，打擊率2成30，攻擊指數0.766（季賽攻擊指數1.036）。羅伯斯提及，去年他會因為太想打而勉強出棒，但今年不一樣，整體都有所改善：「這是超級球星在季後賽該有的姿態，他比去年進步了2個檔次。」

本季大谷翔平重拾二刀流，打者146場出賽敲出49轟、93分打點，選到103次四壞保送，吞下169K，跑回135分，打擊率2成81，攻擊指數1.000，其中四壞保送與得分已創生涯新高；投手方面，大谷翔平12場登板都是先發，拿下1勝1敗，防禦率3.75，36局投球送出49K、8次四壞保送，被打擊率2成52，每局被上壘率1.19，K/9值12.25，三振保送比（K/BB）6.13。

大谷翔平。（資料照，路透）

