日職》橫濱凱伊126球飆11K完封勝！田中將大QS吞敗、200勝再等等

〔體育中心／綜合報導〕橫濱DeNA今天對讀賣巨人之戰，由兩位前大聯盟投手正面交鋒，橫濱凱伊（Anthony Kay）126球完投9局完封巨人，讓田中將大6局失2分優質先發只能黯然吞敗。

田中將大前4局僅被敲出1支安打沒有掉分，橫濱打線在5局2出局攻佔滿壘，丸佳浩美技接殺度會隆輝的左外野平飛球化解危機。6局田中將大就沒能逃過掉分危機，在一、二壘2出局後遭石上泰輝敲出二壘安打失掉2分。

橫濱打線在6局拿下2分後，7下左打度會隆輝砲轟右側投船迫大雅，為球隊添加1分保險分，先發左投凱伊今天面對巨人軍打線大開無雙，9局燃燒126球，被打6支安打，狂飆11次三振，有2次四壞保送沒有掉分，用赴日首場的完投完封，收下本季第9勝。

田中將大今天用90球，本季首度投滿6局，被打5支安打，送出3次三振、4次四壞保送，失掉2分都是自責分，今年第一次的優質先發卻苦吞2連敗，距離成為日本史上第4位日、美通算200勝投手，依舊維持著1場勝差。

田中將大優質先發吞敗。（取自巨人X）

