晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

運動部》被李洋部長點名一起運動！鄭世忠分享訓練照：享受運動很幸福

2025/09/15 20:24

鄭世忠。（圖片取自臉書）鄭世忠。（圖片取自臉書）

〔記者盧養宣／台北報導〕奧運雙金得主李洋接任運動部長後積極推廣全民運動，每天先跑步再進辦公室，今天上任正式滿一週，上班前依舊先跑3千公尺，更在受訪時點名政務次長鄭世忠下次一起跑步，鄭世忠被部長點名後，也在社群貼出自己運動的照片，表示「能夠享受運動是一件幸福的事。」

李洋退役後仍維持體態，在接任部長前透露自己瘦了10公斤，上任第二天就先在運動部大樓外跑完5千公尺才上工，身體力行推廣全民運動，上週二就任的他今正式上任滿一週，今在跑完3千公尺後滿身大汗接受媒體訪問，透露部長這份工作確實不容易，畢竟自己行政資歷淺薄、對部內同仁較不熟悉，特別感謝次長鄭世忠協助人事作業。

李洋除謝謝鄭世忠大力認同國體大的老師外，更說「希望下次邀請次長一起來跑步」，被李洋點名的鄭世忠隨即也在臉書發文分享自己運動的照片，並在文末接力點名交通部長陳世凱。

鄭世忠表示，今天被李洋部長點名一起運動，「能夠享受運動是一件幸福的事！雖然沒有辦法早起運動，我通常選擇中午午休或傍晚的時間室內跑步。」

鄭世忠接著提到，若想減脂肪，強度不要太高且拉長運動時間是個初體驗者的好選擇，重量訓練也是避免肌少症以及血糖過高的好方式，並呼籲初學者記得找專業的肌力體能教練指導，他透露，自己今天跑了5千公尺，但沒辦法在30分鐘內完成。

鄭世忠。（圖片取自臉書）鄭世忠。（圖片取自臉書）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中