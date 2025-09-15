運動部》被李洋部長點名一起運動！鄭世忠分享訓練照：享受運動很幸福

鄭世忠。（圖片取自臉書）

〔記者盧養宣／台北報導〕奧運雙金得主李洋接任運動部長後積極推廣全民運動，每天先跑步再進辦公室，今天上任正式滿一週，上班前依舊先跑3千公尺，更在受訪時點名政務次長鄭世忠下次一起跑步，鄭世忠被部長點名後，也在社群貼出自己運動的照片，表示「能夠享受運動是一件幸福的事。」

李洋退役後仍維持體態，在接任部長前透露自己瘦了10公斤，上任第二天就先在運動部大樓外跑完5千公尺才上工，身體力行推廣全民運動，上週二就任的他今正式上任滿一週，今在跑完3千公尺後滿身大汗接受媒體訪問，透露部長這份工作確實不容易，畢竟自己行政資歷淺薄、對部內同仁較不熟悉，特別感謝次長鄭世忠協助人事作業。

李洋除謝謝鄭世忠大力認同國體大的老師外，更說「希望下次邀請次長一起來跑步」，被李洋點名的鄭世忠隨即也在臉書發文分享自己運動的照片，並在文末接力點名交通部長陳世凱。

鄭世忠表示，今天被李洋部長點名一起運動，「能夠享受運動是一件幸福的事！雖然沒有辦法早起運動，我通常選擇中午午休或傍晚的時間室內跑步。」

鄭世忠接著提到，若想減脂肪，強度不要太高且拉長運動時間是個初體驗者的好選擇，重量訓練也是避免肌少症以及血糖過高的好方式，並呼籲初學者記得找專業的肌力體能教練指導，他透露，自己今天跑了5千公尺，但沒辦法在30分鐘內完成。

