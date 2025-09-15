拳擊世錦賽》黃筱雯3度摘金寫紀錄 賴清德：所有台灣人民的驕傲

黃筱雯獲勝當下在擂台上激動落淚。（資料照，拳擊協會提供）

〔記者盧養宣／台北報導〕東京奧運拳擊銅牌女將黃筱雯昨在WB世界錦標賽女子54公斤級金牌戰，以4：1擊敗美國好手佩芮茲，成為台灣首位在世錦賽摘下3金的拳擊選手，總統賴清德表示，這不僅是黃筱雯個人的驕傲，「更是所有台灣人民的驕傲。」

黃筱雯過去曾在2019、2023年在世錦賽摘金，這次在WB首度於利物浦舉辦的世錦賽也一路過關斬將封后，一掃近期在國際賽的陰霾，奪金當下在擂台上激動跪地落淚。

總統賴清德今在臉書發文恭喜黃筱雯勇奪第3面世錦賽金牌，成為台灣史上第1人，「黃筱雯一路走來，從東京奧運銅牌到世錦賽金牌，不斷突破自我，展現『愈戰愈勇』的精神。這份努力與堅持，不僅是她個人的榮耀，更是所有台灣人民的驕傲。」

賴清德感謝黃筱雯在賽場上揮汗拚搏，讓世界看見台灣女子拳擊的力量與韌性，他表示，這份榮耀，將激勵更多年輕選手勇敢逐夢。

賴清德提到，週末體壇捷報接連傳來，除了黃筱雯外，陳念琴也在WB世錦賽勇奪銅牌，另外，U18世界盃棒球賽摘下季軍，世界競速溜冰錦標賽則由郭立陽贏得金牌。

賴清德強調，政府會持續挹注資源，打造更完善的體育環境，給選手們最堅強的後盾，「讓大家能專心比賽，全力為夢想而戰，再次恭喜所有在賽場上奮戰的台灣選手，也邀請國人朋友們，一起為他們喝采！」

