晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》「苦命人生」未完待續！ 傳勇士對庫明加最新報價22.7億

2025/09/15 22:08

庫明加。（資料照）庫明加。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕勇士與受限自由球員庫明加（Jonathan Kuminga）的談判至今仍未有結果，根據《ESPN》記者史雷特（Anthony Slater）與查拉尼亞（Shams Charania）的共同報導指出，雙方的僵局持續當中。

勇士與庫明加陣營在休賽季多次討論合約架構。8月中，勇士老闆拉寇伯（Joe Lacob）親自飛往邁阿密，與總管鄧利維（Mike Dunleavy）、庫明加以及他的經紀人面對面會談。會議中，拉寇伯直接拋出一句：「你真的想待在這裡嗎？」庫明加則反問：「那你們又真的想要我嗎？」

近期，勇士開出3年7520萬美元合約（約新台幣22.7億）最新報價，其中前2年約為4830萬美元，第3年為球隊選項，均薪約2500萬美元，與公牛後衛吉迪（Josh Giddey）4年1億美元的行情接近，但保障長度只有一半，因此雙方對這份合約的解讀都更像是交易資產，而非長期承諾。

據了解，勇士唯一不含球隊選項的報價是3年5400萬美元全額保障，平均年薪1800萬美元，與庫明加陣營期待仍有落差。庫明加及經紀人則提出過3年8200萬美元、附帶球員選項的方案，甚至表示願意將年薪壓低至2000萬美元區間，但由於要求球員選項，導致雙方仍無法達成共識。

隨著談判僵局延長，庫明加開始考慮接受一年約800萬美元的合格報價，藉此在明年夏天成為不受限制自由球員。雖然這代表他將在短期放棄超過1500萬美元的收入，但能換取完全的自主權，且屆時將會有約10支球隊有足夠的薪資空間來網羅他。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中