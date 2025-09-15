NBA》「苦命人生」未完待續！ 傳勇士對庫明加最新報價22.7億

庫明加。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕勇士與受限自由球員庫明加（Jonathan Kuminga）的談判至今仍未有結果，根據《ESPN》記者史雷特（Anthony Slater）與查拉尼亞（Shams Charania）的共同報導指出，雙方的僵局持續當中。

勇士與庫明加陣營在休賽季多次討論合約架構。8月中，勇士老闆拉寇伯（Joe Lacob）親自飛往邁阿密，與總管鄧利維（Mike Dunleavy）、庫明加以及他的經紀人面對面會談。會議中，拉寇伯直接拋出一句：「你真的想待在這裡嗎？」庫明加則反問：「那你們又真的想要我嗎？」

近期，勇士開出3年7520萬美元合約（約新台幣22.7億）最新報價，其中前2年約為4830萬美元，第3年為球隊選項，均薪約2500萬美元，與公牛後衛吉迪（Josh Giddey）4年1億美元的行情接近，但保障長度只有一半，因此雙方對這份合約的解讀都更像是交易資產，而非長期承諾。

據了解，勇士唯一不含球隊選項的報價是3年5400萬美元全額保障，平均年薪1800萬美元，與庫明加陣營期待仍有落差。庫明加及經紀人則提出過3年8200萬美元、附帶球員選項的方案，甚至表示願意將年薪壓低至2000萬美元區間，但由於要求球員選項，導致雙方仍無法達成共識。

隨著談判僵局延長，庫明加開始考慮接受一年約800萬美元的合格報價，藉此在明年夏天成為不受限制自由球員。雖然這代表他將在短期放棄超過1500萬美元的收入，但能換取完全的自主權，且屆時將會有約10支球隊有足夠的薪資空間來網羅他。

