排球

排球》史無前例！阿根廷男排傳奇舉球員「參加6屆世錦賽」創紀錄

2025/09/15 23:06

聞名全世界的阿根廷傳奇舉球員德切科，從2006年至今連續參加6屆世錦賽，創下史無前例的歷史紀錄。（圖擷取自Volleyball World，本報合成）聞名全世界的阿根廷傳奇舉球員德切科，從2006年至今連續參加6屆世錦賽，創下史無前例的歷史紀錄。（圖擷取自Volleyball World，本報合成）

〔即時新聞／綜合報導〕2025年世界男子排球錦標賽（FIVB Volleyball Men's World Championship）於13日在菲律賓開幕，不過在比賽冠軍正式揭曉前，阿根廷男排隊伍中現年37歲、聞名全世界的傳奇舉球員德切科（Luciano De Cecco），就以首位排球選手連續參加6屆世錦賽的經歷，創下了世錦賽史無前例的全新紀錄！

德切科曾在2020年的東京奧運，率領阿根廷男排擊敗強敵巴西，拿下睽違30多年的奧運銅牌，賽後他還被選為當屆最佳舉球員。（資料照，美聯社）德切科曾在2020年的東京奧運，率領阿根廷男排擊敗強敵巴西，拿下睽違30多年的奧運銅牌，賽後他還被選為當屆最佳舉球員。（資料照，美聯社）

綜合外媒報導，目前排行世界第9名的阿根廷男排，在本屆世錦賽與2屆奧運金牌法國、芬蘭與南韓，一起被分在C組進行循環賽。阿根廷男排本次陣容，除了有日本男排隊長石川佑希在義甲隊友、也是新任阿根廷男排洛塞爾（Agustín Loser），還有2020東京奧運最佳舉球員、前阿根廷男排隊長兼靈魂人物德切科。

報導指出，世錦賽是國際排球總會（FIVB）認證的3大世界賽事之一，男排最早於1949年在捷克舉辦，原定每4年舉辦一次，直到今年起才改為每2年舉行一次。而德切科在2006年首度被選入阿根廷國家隊後，就一起跟隨隊伍出戰當年的世錦賽，之後連續參加2010、2014、2018、2022與2025年的世錦賽，締造難以突破的歷史里程碑。

德切科受訪時表示，對於自己創下的驚人歷史感到很榮信，不過她也坦言阿根廷國內主流媒體對排球運動的熱情不高，反而是各國排球迷、報章媒體在熱烈慶祝這件事，但自己仍會努力與隊友們一起在本屆世錦賽打出亮眼成績。據了解，德切科曾經多次宣布從國家隊退役，但在重大國際比賽來臨前，仍願意歸隊與隊友一起奮戰。

