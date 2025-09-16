網球》喬科維奇傳舉家移居希臘 現身雅典觀戰台維斯盃

喬科維奇（左）現身雅典場邊。（取自ATP官網）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕日前希臘男網隊在台維斯盃主場不敵巴西客軍，坐擁大滿貫24冠的喬科維奇（Novak Djokovic）現身場邊觀戰，意外搶盡鋒頭，這位塞爾維亞老將舉家移居希臘的傳聞也甚囂塵上。

38歲的喬科維奇帶著11歲兒子史特凡（Stefan）在雅典賽場觀眾席上，受到熱情球迷關注，這位ATP職業巡迴賽傳奇「百冠王」也見證了，巴西新星豐塞卡（Joao Fonseca）壓軸第5點單打力退地主單反名將西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）的精彩表現。據塞爾維亞與希臘等地媒體報導，喬科維奇為了子女的教育及網球發展，已在雅典南郊購買房產，並於沃拉海灘俱樂部陪同史特凡練球，至於8歲女兒塔拉（Tara）也至當地私立貴族學校聖羅倫斯學院就讀。

喬科維奇正是「三巨頭」中奮戰職業賽場的最後一人，熱愛祖國的他因為表態支持去年學生反政府抗議活動，意外變成塞國執政當局眼中釘。這位前世界球王在美國公開賽男單4強落敗後，已重新思考後續賽程安排，僅確認參與11月初ATP250等級的雅典男網賽，先前他也兩度與希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）會面。

