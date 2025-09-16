網球》年終賽女雙8強前3組出爐 謝淑薇與O妹暫居第6有望卡位

謝淑薇。（資料照，路透）

林子翔／核稿編輯

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2025年WTA年終總決賽女雙8強名單，已有3組人馬提前卡位，「台灣一姊」謝淑薇與前搭檔拉脫維亞「O妹」奧絲塔朋科（Jelena Ostapenko）目前暫居第6席，若兩人重新合拍仍有機會11月利雅德出擊。

WTA女網年終賽11月1至8日舉行，屆時將由年終賽積分排行榜單、雙打排名前8的頂尖球星以及組合參戰。目前女雙前3席都已確定獲得門票，即左右開弓的美國湯森（Taylor Townsend）／捷克西尼亞可娃（Katerina Siniakova）、義大利人馬艾拉妮（Sara Errani）／保莉妮（Jasmine Paolini），以及上屆年終賽奪冠的加拿大達布洛絲基（Gabriela Dabrowski）／紐西蘭羅莉芙（Erin Routliffe），她們也才再度笑捧美國公開賽金盃。

謝淑薇與奧絲塔朋科今年打下澳洲公開賽、溫布頓錦標賽共兩座大滿貫女雙亞軍，雖然先前北美硬地賽季暫時分手，「台拉聯軍」仍在年終賽積分榜高居第6，若接下來中國賽季重新合拍，還是有望再獲年終賽門票。本週WTA500等級首爾女網賽，「百搭天后」小薇首度與羅馬尼亞悍將克里斯蒂安（Jaqueline Cristian）組軍，昨已聯手扳倒頭號種子澳洲佩雷絲（Ellen Perez）／匈牙利施托拉（Fanny Stollar），爆冷挺進雙打8強。

