MLB》鄧愷威戰「卡仔」 曾砲轟U18台灣隊的巨人大物艾德里奇迎首秀

鄧愷威。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕巨人隊台灣旅美投手鄧愷威今天將在客場先發面對響尾蛇，由於原本的一壘手史密斯（Dominic Smith）右大腿後肌拉傷，巨人隊今賽前做人員異動，把20歲農場頭號大物艾德里奇（Bryce Eldridge）拉上大聯盟，並擔任先發第五棒一壘手。這將是艾德里奇生涯在大聯盟的處女秀。

艾德里奇是在2023年選秀會以首輪第16指名進巨人隊，本季待過新人聯盟、2A和3A，整季有25轟、84分打點，打擊率2成60的成績，其中他在3A交出18轟表現。艾德里奇在小聯盟3年合計出賽249場，就貢獻54轟的表現。

此外，艾德里奇在2022年的U18世界盃大放異彩，出賽8場交出3轟、13打點，打擊率3成16的成績，其中有2轟是對台灣隊，包含在決賽對台灣隊投手黃保羅擊出三分砲，幫助美國隊奪冠。艾德里奇在該屆賽事以投手身分後援3局賞5次三振，沒有失分，最終獲得大會MVP。

艾德里奇。（資料照，美聯社）

今天是鄧愷威本季第6場先發，這個賽季出賽6場有5場先發，拿到2勝4敗、防禦率7.54，共投22.2局賞28次三振，丟14次保送、3次觸身球，每局被上壘率（WHIP）為1.76。

響尾蛇台美混血球星「卡仔」卡洛爾（Corbin Carroll）此戰扛第三棒，本季出賽133場，交出30轟創生涯新高，貢獻76分打點，打擊率2成55，跑出28次盜壘成功。

響尾蛇此戰先發投手是30歲右投加倫（Zac Gallen），本季先發30場，交出11勝14敗、防禦率4.84的成績，共投174.2局賞157次三振，每局被上壘率為1.28。

此外，巨人隊目前以75勝74敗居國聯西區第三，只領先響尾蛇0.5場的勝差。巨人隊距離國聯外卡第三的大都會有1.5場勝差。

巨人隊先發打序：

第一棒 李政厚 中外野手

第二棒 阿德梅斯（Willy Adames） 游擊手

第三棒 德弗斯（Rafael Devers） 一壘手

第四棒 查普曼（Matt Chapman） 三壘手

第五棒 艾德里奇（Bryce Eldridge） 指定打擊

第六棒 拉莫斯（Heliot Ramos） 左外野手

第七棒 貝利（Patrick Bailey） 捕手

第八棒 施密特（Casey Schmitt） 二壘手

第九棒 吉伯特（Drew Gilbert） 右外野手

先發投手：鄧愷威

響尾蛇隊先發打序：

第一棒 佩多摩（Geraldo Perdomo） 游擊手

第二棒 馬提（Ketel Marte） 二壘手

第三棒 卡洛爾（Corbin Carroll） 右外野

第四棒 莫雷諾（Gabriel Moreno） 指定打擊

第五棒 亞歷山大（Blaze Alexander） 三壘手

第六棒 瓦格斯（Ildemaro Vargas） 一壘手

第七棒 湯瑪斯（Alek Thomas） 中外野手

第八棒 麥肯（James McCann） 捕手

第九棒 麥卡錫（Jake McCarthy） 左外野手

先發投手：加倫（Zac Gallen）

卡洛爾。（資料照，路透）

