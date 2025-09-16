晴時多雲

體育 棒球 MLB

MLB》道奇派牛棚左投班達「假先發」戰費城人 教頭說明考量

2025/09/16 08:22

道奇左投班達。（資料照，美聯社）道奇左投班達。（資料照，美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕國西龍頭道奇今天起將在主場與國東龍頭費城人展開三連戰，道奇今派出32歲後援左投班達（Anthony Banda）先發，擔任開局投手的角色。道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）受訪說明，主要是面對費城打線的左打者。

班達本季出賽65場都是後援，戰績5勝1敗、防禦率3.34，共投59.1局賞55次三振，丟31次保送、2次觸身球，每局被上壘率為1.25。今天是班達本季首次搭任先發投手，扛開局投手的角色，與30歲捕手羅賓森（Chuckie Robinson）搭配。

羅伯斯說，班達在這個系列賽擔任重要的角色，希望他能對費城打線面對一些左打者，而25歲新人投手斯漢（Emmet Sheehan）將會接替登板投球，他認為這會讓斯漢有最佳機會抓更多出局數。

費城人今天的先發打線中有5名左打，包含國聯全壘打王史瓦伯（Kyle Schwarber）和當家球星哈波（Bryce Harper）等強力左打者。而班達本季面對左打的被打擊率為1成54，面對右打的被打擊率為2成42。

費城人此戰的先發投手是30歲強投蘇亞雷斯（Ranger Suarez），本季先發23場交出12勝6敗、防禦率2.77的成績，共投143局賞140次三振，每局被上壘率（WHIP）為1.15。

道奇投手斯漢。（資料照，路透）道奇投手斯漢。（資料照，路透）

