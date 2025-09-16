UCI亞洲登山車巡迴賽 日南國中遠征大馬騎出佳績

〔記者張軒哲／台中報導〕台灣登山車運動再傳捷報！由前國手江思翰教練領軍，台中市日南國中登山車隊日前遠赴馬來西亞，參加2025年UCI亞洲登山車巡迴賽，勇奪多面獎牌，展現台灣登山車運動國際競爭力。

UCI亞洲登山車巡迴賽事設立U16青少年組別，來自印尼、菲律賓、新加坡、馬來西亞、日本、汶萊與台灣等七國共48位選手齊聚一堂，競爭激烈。面對國際強敵與艱難賽道，日南國中選手毫不退縮，女子越野賽中，日南國中選手李伊珊在暴雨泥濘賽道中沉著應戰，最終奪下亞軍；男子組方面，朱宸興勇奪銅牌，鄭崴駿亦表現亮眼，拿下銅牌、與第五名，雙雙站上頒獎台。

值得一提的是，來自日南國中、現就讀新社高中的校友施宏霖，在青年組越野賽XCO賽中同樣拿下亞軍，並成功取得個人UCI積分，寫下運動生涯重要一頁。

日南國中近年培育多名自由車好手，畢業後進入大甲高中體育班升學訓練，也推廣山登山車運動，本次比賽天候不佳，自開賽前即降下豪雨，導致賽道濕滑泥濘，大會更臨時縮短賽程，並採取U16組別男女混合起跑的賽制，這樣的國際級對抗與極端環境，對台灣學生而言是前所未有的震撼教育。

江思翰說，日南國中長年致力於登山車運動的推廣與基層教育，期盼這次經驗能拋磚引玉，帶動台灣登山車運動的風氣與基層培訓的重視。他強調：「希望孩子們不只學會比賽，更學會面對人生的挑戰。」

