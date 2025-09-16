晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

UCI亞洲登山車巡迴賽 日南國中遠征大馬騎出佳績

2025/09/16 08:14

〔記者張軒哲／台中報導〕台灣登山車運動再傳捷報！由前國手江思翰教練領軍，台中市日南國中登山車隊日前遠赴馬來西亞，參加2025年UCI亞洲登山車巡迴賽，勇奪多面獎牌，展現台灣登山車運動國際競爭力。

UCI亞洲登山車巡迴賽事設立U16青少年組別，來自印尼、菲律賓、新加坡、馬來西亞、日本、汶萊與台灣等七國共48位選手齊聚一堂，競爭激烈。面對國際強敵與艱難賽道，日南國中選手毫不退縮，女子越野賽中，日南國中選手李伊珊在暴雨泥濘賽道中沉著應戰，最終奪下亞軍；男子組方面，朱宸興勇奪銅牌，鄭崴駿亦表現亮眼，拿下銅牌、與第五名，雙雙站上頒獎台。

值得一提的是，來自日南國中、現就讀新社高中的校友施宏霖，在青年組越野賽XCO賽中同樣拿下亞軍，並成功取得個人UCI積分，寫下運動生涯重要一頁。

日南國中近年培育多名自由車好手，畢業後進入大甲高中體育班升學訓練，也推廣山登山車運動，本次比賽天候不佳，自開賽前即降下豪雨，導致賽道濕滑泥濘，大會更臨時縮短賽程，並採取U16組別男女混合起跑的賽制，這樣的國際級對抗與極端環境，對台灣學生而言是前所未有的震撼教育。

江思翰說，日南國中長年致力於登山車運動的推廣與基層教育，期盼這次經驗能拋磚引玉，帶動台灣登山車運動的風氣與基層培訓的重視。他強調：「希望孩子們不只學會比賽，更學會面對人生的挑戰。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中