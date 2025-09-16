晴時多雲

體育 棒球 MLB

MLB》佐佐木朗希下一次復健賽登板時間 道奇教頭卻說不知道

2025/09/16 09:04

佐佐木朗希。（資料照，路透）佐佐木朗希。（資料照，路透）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇新人「令和怪物」佐佐木朗希預計將在投一場復健賽，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）今天賽前受訪卻表示，自己目前不知道佐佐木朗希下一場的先發時間。

佐佐木朗希前一次在美國時間9月9的3A復健賽，當時投4.2局賞8次三振，失掉3分，丟4次保送、1次觸身球，最快丟到100.6英哩（約161.9公里）。此外，佐佐木朗希當天投球小腿出現狀況，仍決定繼續投球。

佐佐木朗希本季在3A出賽5場，防禦率6.75，共投18.2局賞16次三振，丟12次保送、2次觸身球，被打擊率2成86，每局被上壘率（WHIP）為1.71。

被問到佐佐木朗希下一次登板的時間，羅伯斯僅說，「我不知道。」外媒問到是否與小腿問題有關？羅伯斯也說，自己沒有答案。

根據日媒《Daily》指出，佐佐木朗希今天在道奇球場做傳接球的練習。

旅美第一年的佐佐木朗希，本季在大聯盟先發8場，拿到1勝1敗、防禦率4.72的成績，共投34.1局賞24次三振，丟22次保送、3次觸身球，被打擊率為2成25，每局被上壘率為1.49。佐佐木朗希在5月中旬因右肩夾擠症候群進傷兵名單，從8月中旬開始到小聯盟3A進行復健賽。

