體育 棒球 MLB

MLB》98局飆160K殺翻小聯盟！藍鳥首輪大物耶薩維奇初登板好投創隊史紀錄

2025/09/16 10:16

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕今日藍鳥作客出戰光芒，迎來陣中農場頭號大物、大聯盟百大第25的新秀耶薩維奇（Trey Yesavage）的生涯初登板，就繳出5局失1分的好表現，並飆出9次三振創下隊史紀錄。

現今22歲的耶薩維奇，是藍鳥在去年選秀以首輪第20順位選進的好手，今年迎來生涯首個職業賽季，就展現非常強大的適應能力，開季從1A起步，一路爬升至高階1A、2A與3A，甚至在今天正式登上大聯盟，在小聯盟4個層級共出賽25場（22場先發），98局的投球送出高達160次三振，戰績5勝1敗，防禦率3.12。

今日升上大聯盟後，耶薩維奇隨後就以先發投手身分迎戰光芒，雖然首局接連被辛普森（Chandler Simpson）與狄亞茲（Yandy Díaz）敲安失掉1分，不過隨後穩住陣腳未再將傷害擴大。

經歷第1局的亂流後，耶薩維奇越投越順暢，後面的4局投球未再讓光芒打者擊出安打，並展現在小聯盟引以為傲的K功，而在第6局面對首名打者狄亞茲被擊出安打後，教練團隨即啟用牛棚，這位首輪大物生涯初登板也畫下句點。

耶薩維奇今日用了69球完成5局，被敲出3支安打失掉1分，飆出高達9次三振且僅2個保送，球種除了四縫線速球之外，還利用快速指叉球以及滑球來做搭配，平均球速94.6英里（約152.2公里），最快則來到96.4英里（約155.1公里）。

初登板就繳出非常出色的表現，而根據大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，在大聯盟生涯初登板就飆出9次三振的耶薩維奇，打破隊史紀錄成為藍鳥投手初登板最多K的球員，另外他還讓對手製造19次的揮空，也是自從2008年開始追蹤投球以來，投手初登板的第5高，最多的是去年海盜瓊斯（Jared Jones）所締造的22次揮空，而小熊日籍強投今永昇太也以20次在榜上佔有一席之地。

比賽部分，雙方正規9局結束仍戰成平手進入延長加賽，最終藍鳥在11局上半靠著「春天哥」史普林格（George Springer）超前比分的安打，幫助球隊以2：1收下5連勝，持續坐穩美聯東區的王座。

藍鳥頭號大物耶薩維奇迎來生涯初登板。（法新社）藍鳥頭號大物耶薩維奇迎來生涯初登板。（法新社）

