晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》洋基牛棚單局狂掉5分、賈吉單場3BB 條紋軍遭雙城完封

2025/09/16 10:35

賈吉。（美聯社）賈吉。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基明星左投羅冬（Carlos Rodón）今天交出6局失2分的好投，但洋基打線熄火、全場僅2安，條紋軍牛棚單局失5分。洋基最後在客場以0比7遭雙城完封。由於美東龍頭藍鳥今天贏球，領先美東第二的洋基有5場勝差。

雙城打線第3局靠滾地球護送1分，第4局李伊（Brooks Lee）敲陽春砲為雙城添加1分。洋基打線前3局都有人上壘，卻未能出現適時一擊。第5局洋基快腿卡巴耶羅（José Caballero）在1出局後敲二壘安打，但卡巴耶羅盜三壘失敗出局，該半局洋基打線形成另類3上3下。

洋基後援投手威佛（Luke Weaver）第7局登板後援，先被李伊敲帶有1分打點的二壘安打，接著威佛連丟2次保送，讓雙城攻佔滿壘。雙城打者馬丁（Austin Martin）敲清壘二壘安打，威佛被打退場。接替投球的多法爾（Camilo Doval），先被馬丁盜上三壘，雙城大物基斯查爾（Luke Keaschall）敲適時安再拿1分，雙城單局灌進5分。

羅冬。（法新社）羅冬。（法新社）

前7局僅2安的洋基打線，第8局2出局後靠2次保送攻佔一、二壘，但貝林傑（Cody Bellinger）纏鬥10球仍敲飛球出局，條紋軍無功而返、最終吞下敗仗。

羅冬主投6局被敲5安，包含1轟，失掉2分，賞4次三振、丟1次保送，吞本季第9敗，賽後防禦率為3.11；威佛僅投0.1局失5分，賽後防禦率升至3.97。威佛在8月份出賽13場的防禦率為1.23，但威佛在9月份出賽5場，共投3.1局失5分，單月防禦率高達13.50。

洋基打線全場僅2安，「法官」賈吉（Aaron Judge）全場1支0、獲3次保送，賽後打擊率為3成25。

雙城先發投手伍德理查森（Simeon Woods Richardson）此戰主投6局狂賞11次三振、僅被敲2安，三振數創生涯新高，也是大聯盟生涯單場首次雙位數三振，另有3次保送，收本季第7勝。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中