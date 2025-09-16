MLB》洋基牛棚單局狂掉5分、賈吉單場3BB 條紋軍遭雙城完封

賈吉。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基明星左投羅冬（Carlos Rodón）今天交出6局失2分的好投，但洋基打線熄火、全場僅2安，條紋軍牛棚單局失5分。洋基最後在客場以0比7遭雙城完封。由於美東龍頭藍鳥今天贏球，領先美東第二的洋基有5場勝差。

雙城打線第3局靠滾地球護送1分，第4局李伊（Brooks Lee）敲陽春砲為雙城添加1分。洋基打線前3局都有人上壘，卻未能出現適時一擊。第5局洋基快腿卡巴耶羅（José Caballero）在1出局後敲二壘安打，但卡巴耶羅盜三壘失敗出局，該半局洋基打線形成另類3上3下。

洋基後援投手威佛（Luke Weaver）第7局登板後援，先被李伊敲帶有1分打點的二壘安打，接著威佛連丟2次保送，讓雙城攻佔滿壘。雙城打者馬丁（Austin Martin）敲清壘二壘安打，威佛被打退場。接替投球的多法爾（Camilo Doval），先被馬丁盜上三壘，雙城大物基斯查爾（Luke Keaschall）敲適時安再拿1分，雙城單局灌進5分。

羅冬。（法新社）

前7局僅2安的洋基打線，第8局2出局後靠2次保送攻佔一、二壘，但貝林傑（Cody Bellinger）纏鬥10球仍敲飛球出局，條紋軍無功而返、最終吞下敗仗。

羅冬主投6局被敲5安，包含1轟，失掉2分，賞4次三振、丟1次保送，吞本季第9敗，賽後防禦率為3.11；威佛僅投0.1局失5分，賽後防禦率升至3.97。威佛在8月份出賽13場的防禦率為1.23，但威佛在9月份出賽5場，共投3.1局失5分，單月防禦率高達13.50。

洋基打線全場僅2安，「法官」賈吉（Aaron Judge）全場1支0、獲3次保送，賽後打擊率為3成25。

雙城先發投手伍德理查森（Simeon Woods Richardson）此戰主投6局狂賞11次三振、僅被敲2安，三振數創生涯新高，也是大聯盟生涯單場首次雙位數三振，另有3次保送，收本季第7勝。

