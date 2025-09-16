晴時多雲

體育 籃球 NBA

NBA》現金換老鷹首輪潛力股巴金 籃網終於填上薪資下限

2025/09/16 10:23

籃網交易來巴金，團隊薪資超過下限。（資料照，路透）籃網交易來巴金，團隊薪資超過下限。（資料照，路透）

〔體育中心/綜合報導〕籃網今年夏天開始收集選秀權，正式步入重建之路，同時也讓球隊釋出大量薪資空間，甚至不到聯盟規定的薪資下限，如今球隊和老鷹交易來首輪潛力股巴金（Kobe Bufkin），也讓團隊薪資終於突破下限。

根據《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）消息，籃網與老鷹達成交易，籃網用現金換回2023年首輪入選的巴金，這筆交易對兩隊團隊薪資都有影響，《NBC Sports》報導指出，老鷹在交易走巴金的450萬美元後，團隊薪資低於奢侈稅門檻，同時也創造出了一個交易特例，可於明年使用。

籃網方面，交易來巴金讓團隊薪資超過聯盟規定的下限，並且還擁有約1140萬美元的空間可以交易。

而籃網除了填上薪資下限外，也可以賭一賭巴金身上的潛力，儘管他目前2年生涯因傷僅打了27場，不過今年夏季聯賽他曾展現出了對比賽的主導力，末節砍下17分幫助球隊逆轉。對此《NBC Sports》指出，這也是籃網總管馬克斯（Sean Marks）常用的重建理念之一，用極低的風險簽下有缺陷的潛力股，給機會測試看看這些球員是否有機會在聯盟生存。

