MLB》猛！2度三振「卡仔」 鄧愷威先發4局好投猛飆5K無責失（影音）

鄧愷威。（法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕巨人台灣投手鄧愷威今天迎來本季第7場出賽、客場先發面對響尾蛇，主投4局退場，送出5次三振，失1分非責失，無關勝敗。

鄧愷威上一次登板是美國時間9月7日對紅雀，雖然飆出追平生涯單場最多8次三振，不過也出現5次保送，最終投4局丟4分，吞下敗投。

請繼續往下閱讀...

今天交手響尾蛇，鄧愷威開賽控球不穩，丟出保送、觸身球，讓對手無人出局攻佔一二壘，好在危機時刻他拿出K功，先用外角速球三振台美混血球星卡洛爾（Corbin Carroll），再K掉莫雷諾（Gabriel Moreno），抓下2出局。眼看有機會下莊，結果捕手發生捕逸、鄧愷威牽制一壘暴傳，讓響尾蛇跑回1分，鄧愷威掉分後回穩三振亞歷山大（Blaze Alexander） ，單局飆3K。

次局，鄧愷威投出乾淨俐落三上三下，包括三振麥肯（James McCann）。

鄧愷威。（路透）

進入第3局，鄧愷威解決首名打者後遭佩多摩（Geraldo Perdomo）敲安，不過他馬上回穩，先用1球解決馬提（Ketel Marte），再讓卡洛爾站著不動吞K，3局投完送出5次三振。

來到4下，鄧愷威抓下1出局後被亞歷山大敲安，接著他讓瓦格斯（Ildemaro Vargas）打出右外野深遠飛球出局，再讓湯瑪斯（Alek Thomas）敲內野滾地、自己迅速補位一壘刺殺打者，安全下莊。

鄧愷威先發4局退場，用球數73球，有38顆橫掃球、18顆四縫線、8顆曲球、6顆伸卡、3顆變速球，最快球速95.3英哩，被敲2支安打，失1分非責失，飆5次三振，另有1保送、1次觸身球，賽後防禦率降至6.41。

In other news, Kai-Wei Teng has struck out Corbin Carroll twice in both contests so far. He has 5 strikeouts through 4 innings.



The Giants are trying to capitalize on this series to stay in the playoff race, as they are currently 1.5 GB of a Wild Card spot. pic.twitter.com/zezzbOp4q7 — Dodgers Lite （@dodgerslite） September 16, 2025

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法