花蓮國福棒球場外野鐵網柵欄 球員撞上超痛！家長盼加裝包覆

花蓮市國福棒壘球場場地在美崙溪河濱，不過場地四周都是鐵網柵欄，外野也沒有包覆防撞設施。（記者花孟璟攝）

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮國福棒壘球場幾乎每週都有比賽及練習活動，今年七月份舉辦的能高盃棒球賽，花蓮三民國小對宜蘭三星國小的比賽上，就有三民的球員為了防守往外野高飛的球，直接撞上左外野鐵網，影片在網路上引發討論。花蓮民進黨議員胡仁順說，棒壘球比賽球員都非常拚命，這種大力撞擊容易造成小球員受傷，要求縣府應加強護欄的安全包覆，不要造成球員運動傷害。縣府教育處長翁書敏表示，會研議辦理。

家長批評，花蓮縣府每每自稱「體育大縣」，每年也舉辦許多棒壘球比賽，因為正式場地不足，球員都只能在美崙溪邊的場地打球，硬體設備也不佳，甚至護欄防護都沒有，對孩子真的很危險！

請繼續往下閱讀...

花蓮國福棒壘球場使用率高，幾乎每週都有申請使用，13、14日還有全國太魯閣族運動會在此舉辦慢壘比賽，縣議員胡仁順說，在7月份的能高盃棒球賽的賽事轉播（https://www.youtube.com/live/kNyTmYnr9XU?si=NGk4fOq5q4ur3W79），在影片一小時02分30秒，可看到小球員為了攔住飛往左外野的安打，跑到護欄邊雖然已經煞車，卻仍撞上外野鐵網攔。

胡仁順說，青少年球員為了比賽成績，大家都非常拚命，在球場常會有滑壘、撲接等動作，場地安全就非常重要，但從外野護欄卻是鐵網柵欄，沒有任何包覆，相信影片中的狀況不會是第一次，他在上個臨時會也有提案，請教育處研議辦理，但縣府迄今尚未改善，萬一造成嚴重運動傷害，再來補救就來不及。

花蓮縣立體育場場長陳昭瑋說，國福棒壘球場共有4個場地，針對民眾希望加強安全性，已規劃在國福球場的護欄加裝外野防撞墊，每個場地估計需要一百多萬，以避免小球員受傷；由於距離上一次整修已經有一段時間，這次也會一併整修加裝國福球場夜間高燈、球場電力設備、設置休息室等，將與場地認養單位花蓮縣體育會討論後，將計畫送縣府爭取經費設置。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法