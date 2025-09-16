晴時多雲

體育 棒球 MLB

MLB》道奇「出奇兵」失效 史瓦伯連3場炸裂、以53轟居國聯全壘打王

2025/09/16 10:54

費城人明星重砲史瓦伯。（路透）費城人明星重砲史瓦伯。（路透）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇今天在主場迎戰費城人，道奇推出左投班達（Anthony Banda）擔任開局投手，想要壓制費城強力左打，卻被費城人明星重砲史瓦伯（Kyle Schwarber）敲陽春砲。班達僅投0.1局失1分就退場。道奇開賽陷入0比1的落後。

今天是班達本季首次擔任先發投手，一開始送出三振後，面對史瓦伯時，他在2好2壞時丟一顆86.3英哩的滑球，被史瓦伯轟出右外野陽春砲，連3場開轟，本季第53轟出爐。

史瓦伯持續獨居國聯全壘打王，距離大聯盟全壘打王、水手重砲鐵捕羅里（Cal Raleigh）的54轟僅差1轟。

這也是史瓦伯本季面對左投手的第22轟。追平大聯盟單季最多紀錄。2021年勇士強打歐森（Matt Olson）、1949年的前紅雀名將穆休（Stan Musial），都曾締造單季對左投手22轟紀錄。

班達接著對費城人強打哈波（Bryce Harper）丟保送後，就被換下場，由25歲新人投手斯漢（Emmet Sheehan）會接替登板投球。

