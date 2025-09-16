晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》庫明加報價提高 美媒爆料勇士加碼出賽保證

2025/09/16 11:26

消息指出勇士承諾給庫明加（右）扮演更吃重的球隊角色，但庫明加團隊仍保有存疑。（資料照，法新社）消息指出勇士承諾給庫明加（右）扮演更吃重的球隊角色，但庫明加團隊仍保有存疑。（資料照，法新社）

〔體育中心/綜合報導〕勇士與庫明加（Jonathan Kuminga）協商出現新進展，稍早傳出勇士加碼報價到3年7520萬美元，同時《ESPN》兩位知名記者史雷特（Anthony Slater）與查拉尼亞（Shams Charania）也指出，勇士可能還提出了出賽承諾。

史雷特和查拉尼亞引述消息人士，表示勇士總教練柯爾（Steve Kerr）和球團在協商中提出，新賽季會讓庫明加扮演更重要角色，他們會讓庫明加在鋒線位子上發揮得分能力。

不過有鑑於上賽季被冷凍，加上柯爾曾說過庫明加不適合和柯瑞（Stephen Curry）、格林（Draymond Green）、巴特勒（Jimmy Butler）搭配贏下高層級比賽，讓庫明加團隊在協商中產生疑慮。

此外，史雷特和查拉尼亞也指出國王、太陽曾提出先簽後換籌碼交易，國王提出孟克（Malik Monk）和一枚未來首輪選秀權，太陽則是提出歐尼爾（Royce O'Neale）和次輪選秀補償，不過都被勇士給拒絕。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中