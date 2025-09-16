NBA》庫明加報價提高 美媒爆料勇士加碼出賽保證

消息指出勇士承諾給庫明加（右）扮演更吃重的球隊角色，但庫明加團隊仍保有存疑。（資料照，法新社）

〔體育中心/綜合報導〕勇士與庫明加（Jonathan Kuminga）協商出現新進展，稍早傳出勇士加碼報價到3年7520萬美元，同時《ESPN》兩位知名記者史雷特（Anthony Slater）與查拉尼亞（Shams Charania）也指出，勇士可能還提出了出賽承諾。

史雷特和查拉尼亞引述消息人士，表示勇士總教練柯爾（Steve Kerr）和球團在協商中提出，新賽季會讓庫明加扮演更重要角色，他們會讓庫明加在鋒線位子上發揮得分能力。

不過有鑑於上賽季被冷凍，加上柯爾曾說過庫明加不適合和柯瑞（Stephen Curry）、格林（Draymond Green）、巴特勒（Jimmy Butler）搭配贏下高層級比賽，讓庫明加團隊在協商中產生疑慮。

此外，史雷特和查拉尼亞也指出國王、太陽曾提出先簽後換籌碼交易，國王提出孟克（Malik Monk）和一枚未來首輪選秀權，太陽則是提出歐尼爾（Royce O'Neale）和次輪選秀補償，不過都被勇士給拒絕。

