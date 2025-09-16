桌球》王楚欽奪回世界球王寶座 高承睿大跌10名創近2年新低

王楚欽奪回失去7個月的世界球王寶座。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／台北報導〕國際桌總今天公布今年第38週世界排名，中國名將王楚欽上週日在WTT澳門冠軍賽直落四橫掃巴西名將卡德拉諾，以總積分9425分超越「小石頭」林詩棟，奪回失去7個月的世界球王寶座，高承睿則從30名下滑至40名，創下近兩年新低。

在歷經巴黎奧運的低潮後，王楚欽今年已奪下重慶冠軍賽、杜哈世錦賽、美國大滿貫賽和澳門冠軍賽4座冠軍，一步一步重返世界之巔，不過也只領先林詩棟50分。

卡德拉諾在澳門站闖進決賽後，從第4名回升至第3，但總分6050分也僅領先日本一哥張本智和50分。5至10名沒有變動，依舊是莫雷加德、梁靖崑、F.勒布朗、杜達、向鵬、約基奇。台灣一哥林昀儒連續7週排名11，在澳門站力退林詩棟殺進4強的丹麥名將林德，則從19名躍居生涯最佳的14名。

高承睿在少了去年澳門冠軍戰4強積分後，總分只剩765分，排名大跌10名，寫下2023年8月以來新低，也碰觸到保障入選明年國手的最低門檻。其他台灣選手則小幅上升，廖振珽59名、馮翊新61名、郭冠宏71名、張佑安76名。

女子組方面，中國女將孫穎莎以破紀錄的總分12200分連續166週雄踞世界球后寶座，世界排名前13也都沒動，澳門站因傷退賽的台灣一姐鄭怡靜，總分比上週少了75分，排名和日本女將長崎美柚互換，從14名小跌至15名。

黃怡樺小升1名回到49名，17歲的智淵乒乓球館小將葉伊恬也首度突破60大關，來到生涯最佳的59名，李昱諄68名、簡彤娟74名、黃愉偼105名。

