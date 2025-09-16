晴時多雲

體育 棒球 MLB

MLB》8月底才離開傷兵名單 太空人球星阿瓦瑞茲左腳扭傷退場

2025/09/16 11:36

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕今日在主場迎戰遊騎兵的太空人，在比賽一開始就遭遇傷兵問題，陣中明星外野手阿瓦瑞茲（Yordan Alvarez）在跑回本壘後扭傷左腳踝，導致提前傷退。

情況發生在1局下半，一、二壘分別是選到保送的阿瓦瑞茲以及敲出安打的潘尼亞（Jeremy Peña），打擊的柯瑞亞（Carlos Correa）擊出軟弱滾地球，但投手萊特（Jack Leiter）下丘傳向一壘時發生暴傳讓潘尼亞回來得分，不過阿瓦瑞茲在跑回本壘後卻出現腳踝扭傷的狀況，使得2局上半太空人馬上換上柯爾（Zach Cole）接替。

今年受到傷痛影響的阿瓦瑞茲，5月受到右手發炎的傷勢影響，一度從10天傷兵名單轉至60天傷兵名單，直到美國時間8月26日才回歸，不過他在重返球場後的狀況十分優異，這段期間的打擊率與OPS分別是.369與1.024，但好漢最怕傷來磨，阿瓦瑞茲回歸的日期還尚未確定。

雖然阿瓦瑞茲提前退場，但接替的柯爾卻是完美的填補空缺，累計3打數繳出雙安表現，5局下半還棒打萊特敲出超前比分的全壘打，最終太空人以6：3擊敗遊騎兵穩居美聯外卡第3，目前兩隊的勝差來到3場。

阿瓦瑞茲（右二）踏回本壘後扭傷腳踝提前退場。（法新社）阿瓦瑞茲（右二）踏回本壘後扭傷腳踝提前退場。（法新社）

