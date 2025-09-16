MLB》大谷翔平敲長打+連20場上壘 道奇吞敗、費城人連2年國東封王

大谷翔平。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天全場3支1、2次保送，單場三度上壘。道奇、費城人兩隊各敲3轟，費城球星瑞爾穆托（J.T. Realmuto）10局上敲關鍵高飛犧牲打，道奇最後以5比6輸球。費城人連2年在國聯東區封王。

道奇今推出後援左投班達（Anthony Banda）擔任開局投手角色，想壓制費城強力左打，卻被費城人重砲史瓦伯（Kyle Schwarber）敲陽春砲，這是史瓦伯本季第53轟。班達接著對費城人強打哈波（Bryce Harper）丟保送後，就被換下場，由25歲新人投手斯漢（Emmet Sheehan）會接替登板投球。

道奇球星貝茲（Mookie Betts）第3局敲高飛犧牲打追平比數。第5局道奇強打馬恩西（Max Muncy）擊出超前陽春砲，本季第18轟出爐。接著道奇靠大谷翔平的二壘安打助隊攻佔二、三壘，貝茲再擊出高飛犧牲打追加1分。

斯漢續投第7局遭敲二壘安打後退場，未料菜鳥左投崔爾（Jack Dreyer）先被費城史多特（Bryson Stott）適時安追1分，接著威爾森（Weston Wilson）擊出超前兩分砲，費城人單局拿3分逆轉戰局。貝茲7局下擊出左外野追平陽春砲，本季第19轟出爐，雙方戰成4比4平手。

第8局道奇推左投費西亞（Alex Vesia）後援，卻遭哈波擊出右外野陽春彈，本季第27轟出爐，費城人再度超前比數。費城終結者杜蘭（Jhoan Duran）第9局登板，1出局後，帕赫斯擊出左外野追平陽春砲，雙方戰成5比5平手。大谷翔平選保送、並盜上二壘，貝茲敲飛球出局，雙方打進延長賽。

10局上費城球星瑞爾穆托（J.T. Realmuto）敲高飛犧牲打攻進超前分，道奇10局下1出局攻占滿壘，羅哈斯（Miguel Rojas）敲內野飛球被接殺。馬恩西敲一壘滾地球出局，費城人40歲明星後援羅伯森（David Robertson）驚險守成，幫助費城贏球，同時也在國東封王。

大谷翔平全場3打數1安是一支長打，保送、三振各2次，連20場上壘為本季最長，賽後打擊率為2成81。

