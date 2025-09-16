MLB》鄧愷威先發4局5K好投壓制「卡仔」 巨人牛棚大崩盤吞3連敗

鄧愷威。（路透）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕巨人台灣投手鄧愷威今天先發面對響尾蛇，主投4局飆5K退場，失1分非責失，無關勝敗。後續巨人牛棚崩盤，第6局核爆6分，終場以1：8輸球，苦吞3連敗。

鄧愷威開賽控球不穩，丟出保送、觸身球，讓對手無人出局攻佔一二壘，好在危機時刻他拿出K功，先用外角速球三振台美混血球星卡洛爾（Corbin Carroll），再K掉莫雷諾（Gabriel Moreno），抓下2出局。眼看有機會下莊，結果捕手發生捕逸、鄧愷威牽制一壘暴傳，讓響尾蛇跑回1分，鄧愷威掉分後回穩三振亞歷山大（Blaze Alexander） ，單局飆3K。

鄧愷威次局投出三上三下，3、4局各被敲出1支安打，沒有丟分。鄧愷威今天先發4局退場，用球數73球、最快球速95.3英哩，被敲2支安打，失1分非責失，飆5次三振，其中2K賞給卡洛爾，另有1保送、1次觸身球，防禦率降至6.41。

雙方前5局打完1：1平手，6下巨人牛棚大失血，單局被響尾蛇打了10個人次，一口氣痛失6分，形成比賽轉捩點。

巨人8下再丟1分，今天4名牛棚投手都有掉分，最終以7分之差輸球，蓋吉（Matt Gage）承擔敗投。

響尾蛇拉出3連勝，目前戰績76勝75敗，超車巨人暫居國聯外卡第4。

