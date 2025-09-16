晴時多雲

NBA》球迷問「老哥退休了嗎？」 西蒙斯本人親自回答：沒有

2025/09/16 13:07

西蒙斯本人證實還沒有要退休。（資料照，路透）西蒙斯本人證實還沒有要退休。（資料照，路透）

〔體育中心/綜合報導〕今夏成為自由球員的西蒙斯（Ben Simmons），遲遲沒有傳出簽約消息，年僅29歲的他甚至傳出可能退休，近期有球迷在社群上問到這個問題，沒想到釣出本人回應，直接回應說「沒有」。

西蒙斯「照慣例」又在休賽季於社群媒體上傳「肌肉照」，貼文引來許多球迷點讚和留言，有球迷直接留言問：「老哥退休了嗎？」沒想到引來西蒙斯本人回應，僅用簡單一個字說「No」（沒有）。

先前《紐約郵報》記者邦迪（Stefan Bondy）曾指出，沒有合約的西蒙斯可能會就此退休，後來又爆出他和經紀人結束合作關係，讓外界更相信退休傳聞，如今本人親自出面，駁斥了他要退休的謠言。

今夏尼克曾傳出有興趣簽下西蒙斯，但至今傳聞沒有成真，而尼克近期也先後簽下了薛米特（Landry Shamet）、布洛格登（Malcolm Brogdon）兩名後衛。

NBA記者費雪（Jake Fischer）透露，上賽季西蒙斯被籃網買斷後，就有考慮過重返七六人，不過如今西蒙斯再度成為自由球員，並未傳出七六人有對他開出合約。

西蒙斯親自回答球迷問題，駁斥退休傳聞。（圖取自西蒙斯IG）西蒙斯親自回答球迷問題，駁斥退休傳聞。（圖取自西蒙斯IG）

