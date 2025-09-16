晴時多雲

體育 棒球 MLB

MLB》「投手大谷」季後賽後援有難處？ 道奇總裁盼修改二刀流條款

2025/09/16 13:51

大谷翔平。（資料照，路透）大谷翔平。（資料照，路透）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今年重拾投打二刀流身手，球隊總裁A.佛里曼（Andrew Friedman）今天表明，計畫讓「投手大谷」在季後賽擔任先發投手，也提到現行「二刀流條款」有改善空間。

道奇今天起與費城人展開3連戰，剛加盟費城人、去年為道奇奪冠的畢爾勒（Walker Buehler），今天賽前與A.佛里曼聊天。

《洛杉磯時報》報導，A.佛里曼表示，「10月份的比賽會發生一些你無法預料的狀況，畢爾勒去年是我們的先發投手，最終在世界大賽第五戰封王救援，所以你永遠不會知道事情會如何發展。」

A.佛里曼預計大谷翔平會在季後賽以先發投手身分幫助球隊，即便大谷在先發投球時可能不會超過5局，而且也不會在休4天後再度先發登板。A.佛里曼說，「沒有人像他這樣，同時有投球、打擊和跑壘。」

大谷翔平。（路透）大谷翔平。（路透）

若依大聯盟現行的「二刀流條款」，假設大谷翔平以後援身分登板，當他退場的時候，道奇將失去指定打擊（DH）資格。道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）說，「一旦你派他上場...然後決定讓他退場，你就得承擔失去指定打擊和失去他身為打者的代價。你得願意承擔這個風險。」

「我覺得這項規則的初衷，是為了鼓勵大家去嘗試，給予一些誘因。」A.佛里曼說，希望看到這項「二刀流條款」能納入包含以後援身分出賽，他也坦言這比較像是休賽季、未來才能討論的事情，「很明顯，我們不可能要求在賽季中做這種變動，這並不合理。」

「投手大谷」今年先發12場，戰績1勝1敗，防禦率3.75，共投36局賞49次三振、丟8次保送，被打擊率2成52，每局被上壘率為1.19。

