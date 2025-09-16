田徑世錦賽》杜普蘭蒂斯連36場稱王、14破世界紀錄 對手：其他星球來的

瑞典名將杜普蘭蒂斯。（歐新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕瑞典名將杜普蘭蒂斯（Armand Duplantis）昨晚在日本世界田徑錦標賽男子撐竿跳決賽，以6公尺30奪金，並生涯14度打破世界紀錄，如此可怕的成績，同場較勁對手不只甘拜下風，也只能直呼他簡直就是就是來自其他星球的生物。

杜普蘭蒂斯沒有對手，連36場比賽稱王，以5公尺95奪銅牌的澳洲選手馬紹爾（Kurtis Marschall）表示：「能在這世代的撐竿跳選手中奪牌已經很不可思議，但杜普蘭蒂斯根本來自另一個星球，他正在做一些令人難以置信的事，很多以前都覺得不可能發生的事。」

希臘好手卡拉利斯（Emmanouil Karalis）昨晚已竭盡所能挑戰杜普蘭蒂斯，無奈他在6公尺過關後，接著挑戰6公尺10、6公尺15、6公尺20都失敗收場，而杜普蘭蒂斯在6公尺10、6公尺15都漂亮飛越，把金牌提前收入口袋。

杜普蘭蒂斯挑戰6公尺30兩度失敗，但最後一次機會終於躍過，成為人類首次飛過6公尺30生涯第14度破世界紀錄，僅此於傳奇「鳥人」布卡（Sergey Bubka）的17次，改寫這項紀錄也是指日可待。

