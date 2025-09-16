晴時多雲

體育 籃球 其它

WBLA》國泰女籃下週挑戰中、日勁敵 新洋將196公分加拿大國手可望亮相

2025/09/16 14:01

鄭慧芸。（資料照，記者林正堃攝）鄭慧芸。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕2025亞洲女子籃球聯賽（WBLA）將於9月23至28日在中國廣東東莞點燃戰火，台灣由今年WSBL冠軍國泰女籃取得參賽資格，挑戰中國、日本、南韓等勁旅。去年國泰以全本土陣容出擊拿下亞軍，今年提早備戰找了加拿大國手、196公分的波特（Emily Potter）加入，盼能衝擊冠軍。

WBLA今年邁入第2屆，比賽規模從去年的4隊增加到6隊，包含中國地主WCBA廣東東莞、日本WJBL富士通紅浪、南韓WKBL 釜山BNK SUM、蒙古聯賽冠軍烏拉巴托亞瑪遜和沙烏地阿拉伯的Al Ula俱樂部。

6支隊伍將分成兩組進行小組賽，取分組前2晉級4強，國泰和日本WJBL富士通紅浪、南韓WKBL釜山BNK SUM以及沙烏地阿拉伯的Al Ula俱樂部同組。

對於近期備戰狀況，國泰主帥鄭慧芸透露，上個月球隊才赴日本移地訓練，屆時比賽陣容上也會做出一些調整，希望可以磨練更多新生代球員，包含黃巧鈞、蕭豫玟等人。

有別於去年以全本土陣容應戰，今年國泰提前部屬，找來加拿大國手波特，預計近期會正式對外官宣，而她也已經加入球隊訓練一段時間，目前確定代表國泰參與WBLA，鄭慧芸說：「我們也希望藉這次比賽來檢視她的狀況，是否能夠適應台灣聯賽比賽節奏等。」她也對於波特的態度讚譽有加，還特別請她跟隊上年輕球員分享自身在職業隊的經歷，希望能帶給年輕球員一點刺激。

球隊陣中仍有些傷病問題，包含黃鈴娟、鄭伊秀、韓雅恩等人近期才回歸訓練，希望在賽前找回最佳狀態，但鄭慧芸也提到，既然決定參賽，大家都還是會拿出最好的態度來爭取佳績，她也鼓勵球員，藉由和中、日、韓等勁旅交流的機會，展現自己也學習對方的優勢，好好享受比賽。

