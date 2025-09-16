晴時多雲

MLB》在道奇球場開香檳！費城人創隊史最速國東封王 教頭深有感觸

2025/09/16 14:43

費城人在國聯東區提前封王。（美聯社）費城人在國聯東區提前封王。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕費城人今天團隊擊出3轟，外加費城球星瑞爾穆托（J.T. Realmuto）10局上的關鍵高飛犧牲打，幫助費城人在客場以6比5擊敗道奇。這是費城人連2年在國聯東區封王，更是隊史在分區最速封王紀錄。費城人隊賽後在道奇客隊休息室開香檳慶祝。

費城人隊贏球後，以90勝61敗提前在美國時間9月15日在國東封王，領先第二的大都會多達12.5場勝差。這也是費城人連3年單季至少90勝，為隊史第三次。

費城人也創下隊史最速封王紀錄，打破原先2011年9月17日的分區封王最速紀錄。若依場次來算，費城人本季打151場在分區封王為史上第二快，僅次於2011年費城人150場封王紀錄。

費城人在國聯東區提前封王。（美聯社）費城人在國聯東區提前封王。（美聯社）

《美聯社》指出，費城人總教練湯姆森（Rob Thomson）成為隊史第三位率隊至少連兩年分區封王的教頭。前兩人是2007年至2011年的曼紐（Charlie Manuel）、以及1976年至79年的奧扎克（Danny Ozark）。

這也是湯姆森連4年率隊闖進季後賽，湯姆森成為史上第四位教頭在執教生涯前4年都殺進季後賽。

湯姆森賽後坦言，「在我40年的棒球生涯中，過去4年是我在棒球生涯中最開心的時光，我可以真誠地告訴你們這點。」

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

費城人總教練湯姆森。（法新社）費城人總教練湯姆森。（法新社）

