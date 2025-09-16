MLB》真的要投道奇了？美媒預測鄧愷威週日先發 有望對決大谷翔平

鄧愷威。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕巨人台灣投手鄧愷威今天對戰響尾蛇，先發4局飆5K退場，失1分非責失，無關勝敗。根據《ESPN》先發輪值預測，鄧愷威下一次出賽有機會投道奇。

巨人將在台灣時間9月19日開始，跟道奇展開4連戰，目前《ESPN》網站預測，巨人前二戰會派出韋伯（Logan Webb）與雷伊（Robbie Ray），第三戰交由鄧愷威先發，不過如此一來，鄧愷威將是投1休4。

巨人剛和道奇打完3連戰，原本《ESPN》預測鄧愷威會在14日登板，但球隊有不同規劃，最終該場比賽由韋伯出馬，鄧愷威也延到今天出賽。

若鄧愷威有機會在週末對上道奇的話，將面臨不小考驗，對方打線星光熠熠，有「MVP三連星」大谷翔平、貝茲（Mookie Betts）、佛里曼（Freddie Freeman）坐鎮，還有赫南德茲（Teoscar Hernandez）、馬恩西（Max Muncy）、帕赫斯（Andy Pages）等好手。

鄧愷威本季在大聯盟已出賽7場（6場先發），成績2勝4敗、防禦率6.41，累積26.2局投球，被敲28安包含1轟，失掉22分（19責失），送出33次三振，另有15次保送與4次觸身球，每局被上壘率為1.61。

