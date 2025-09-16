晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》比肩棒球之神！被鄧愷威賞2K後夯長打 卡仔「30-15-30」載入歷史

2025/09/16 15:13

卡洛爾。（法新社）卡洛爾。（法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕響尾蛇台美混血球星卡洛爾（Corbin Carroll）今天在與巨人之戰，打出本季第30支二壘安打，達成「30支二壘安、15支三壘安、30轟」里程碑，締造史詩紀錄。

卡洛爾今天前二打席都被台灣投手鄧愷威三振，6下再度上場，他從巨人牛棚左投蓋吉（Matt Gage）手中敲出中外野二壘安打，成為攻勢起爆劑，該局響尾蛇鯨吞6分奠定勝基。卡洛爾全場4打數敲1安，賽後打擊率0.255。

卡洛爾達標單季「30支二壘安、15支三壘安、30轟」里程碑，根據大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，他是史上第10位辦到這項成就的選手。

上一人要追溯至2007年的費城人名將羅林斯（Jimmy Rollins），至於史上首位達成這項紀錄的球員，則是1921年的「棒球之神」貝比魯斯（Babe Ruth）。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中