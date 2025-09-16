MLB》比肩棒球之神！被鄧愷威賞2K後夯長打 卡仔「30-15-30」載入歷史

卡洛爾。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕響尾蛇台美混血球星卡洛爾（Corbin Carroll）今天在與巨人之戰，打出本季第30支二壘安打，達成「30支二壘安、15支三壘安、30轟」里程碑，締造史詩紀錄。

卡洛爾今天前二打席都被台灣投手鄧愷威三振，6下再度上場，他從巨人牛棚左投蓋吉（Matt Gage）手中敲出中外野二壘安打，成為攻勢起爆劑，該局響尾蛇鯨吞6分奠定勝基。卡洛爾全場4打數敲1安，賽後打擊率0.255。

卡洛爾達標單季「30支二壘安、15支三壘安、30轟」里程碑，根據大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，他是史上第10位辦到這項成就的選手。

上一人要追溯至2007年的費城人名將羅林斯（Jimmy Rollins），至於史上首位達成這項紀錄的球員，則是1921年的「棒球之神」貝比魯斯（Babe Ruth）。

Players with 30 doubles, 15 triples and 30 homers in a season since 1947:



- Corbin Carroll, 2025

- Jimmy Rollins, 2007

- Stan Musial, 1948 pic.twitter.com/5cIWej79IN — MLB （@MLB） September 16, 2025

