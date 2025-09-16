MLB》6場先發僅1場投滿5局 鄧愷威盼用最少球數抓最多出局數

巨人台灣旅美投手鄧愷威。（法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕巨人台灣旅美投手鄧愷威今天主投4局失1分、賞5次三振。但巨人牛棚崩盤、4名投手合計失掉7分，最後以1比8敗給響尾蛇。鄧愷威表示，開賽控球不穩，是因為還在適應響尾蛇主場的投手丘。

鄧愷威開賽丟保送、觸身球，接著自家捕手貝利（Patrick Bailey）發生捕逸，鄧愷威牽制一壘時又發生暴傳，因此失掉1分。鄧愷威從第2局起回穩，投完4局就退場。

總計鄧愷威今先發4局被敲2安，賞5次三振、丟2次保送，賽後防禦率降至6.41，共用73球有45顆。球，其中橫掃球有38顆、四縫線速球有18顆，8顆曲球、6顆伸卡球、3顆變速球，最快丟到95.3英哩（約153.3公里）。

鄧愷威表示，第一局還在適應投手丘，前面花了一些時間調整，首局後半段就比較好一點。

美國媒體提到，鄧愷威前次（面對紅雀）的先發曾說投到第5局時有點累，4局投球是否為上限？鄧愷威對此說，「我覺得自己不會想說要丟幾局，盡量用最少的用球數抓最多出局數，這是我的目標，不會特地設定只投4局或5局，在我可以能力的範圍，會盡量用最少球數抓更多出局數。」

鄧愷威今年在大聯盟7場出賽有6場先發，若以先發投手來算，只有在美國時間9月1日面對洛磯的時候投滿5局，該場丟5.1局寫個人大聯盟生涯新高，但鄧愷威近兩場先發都只有投4局。此外，鄧愷威在美國時間8月8日以後援身分投滿5局。

