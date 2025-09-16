晴時多雲

體育 競技運動 羽球

中國大師賽》復仇成功！雙胞胎李芳任／李芳至擊敗大馬對手闖16強

2025/09/16 15:47

李芳任（右）/李芳至（左）。（資料照，記者陳志曲攝）李芳任（右）/李芳至（左）。（資料照，記者陳志曲攝）

張浩群／核稿編輯

〔記者林岳甫／綜合報導〕延續上週在香港公開賽好狀態，土銀雙胞胎李芳任／李芳至，今天以21：12、18：21、21：12打敗老經驗的馬來西亞組合陳蔚強／阿茲林（Nur Mohd Azriyn Ayub），在超級750系列中國羽球大師賽挺進16強。

李芳任／李芳至上週香港公開賽打進4強，創下合作以來於500等級賽事最佳成績，最新世界排名躍居18，成為台灣第2男雙，僅次於李哲輝／楊博軒的13名。另外，雙胞胎年終賽積分排名也穩居第4，有機會在12月年終賽亮相。

李芳任／李芳至在7月中國公開賽鏖戰3局不敵陳蔚強／阿茲林，如今又狹路相逢，雙胞胎首局就靠著凌厲的攻勢突破對手，也成功先聲奪人，不過經驗豐富的陳蔚強／阿茲林在第2局還以顏色，即使李芳任／李芳至曾克服最多9分落後追到17：19仍無功而返。

進入關鍵第3局，李芳任／李芳至整局都維持該有的節奏，也漂亮一路領先，奪得比賽勝利，報了上次的輸球之仇。李芳任／李芳至16強將挑戰2021年世錦賽金牌日本組合保木卓朗／小林優吾，雙胞胎過去兩度交手尚未有贏球紀錄。

