MLB》超吸金！大谷翔平贊助收入破150億 代言行情暴漲三倍「天價」

2025/09/16 16:24

大谷翔平。（資料照，美聯社）大谷翔平。（資料照，美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日本二刀流球星大谷翔平以10年7億美元的鉅約加盟道奇，轉隊表現亮眼，有望連續兩年繳出單季50轟壯舉，本季更是重拾投打二刀流。根據《東京體育報》報導指出，大谷翔平目前的贊助總收入已經突破150億日圓，贊助行情已經上看30億日圓。

道奇和大谷翔平簽下10年7億美元的破紀錄合約，其中6.8億美元是延遲支付，年薪只有200萬美元。大谷吸金功力十分驚人，不僅吸引多家贊助商，同時帶動球場門票收入和消費、廣告，以及海內外的周邊商品銷售額，道奇也對主場進行大規模改造，提升設施水準。

大谷的名字如今不僅響徹全美，更傳遍全球，是無人不知的「世界頂級運動員」之一，他的知名度與高人氣，對各大企業來說都是垂涎的存在，因此找他拍廣告、代言商品成為自然趨勢。目前與大谷簽下贊助合約的日本企業橫跨航空、化妝品、便利商店、遊戲、飲料等多個產業，數量高達20家公司，只要一出門，幾乎都可以看到大谷的身影。

據《東京體育報》報導指出，有相關人士指出，對許多企業而言，大谷翔平已經逐漸成為一個「高不可攀的存在」，因為過去大約700萬美元（約10億日圓）就能請到他來代言，但如今行情已經暴漲到2000萬美元（約30億日圓）。

另一名曾處理過大谷及道奇相關廣告的代理商人士也透露，就算想請大谷當品牌代言人，但如今的贊助費用已經高到連大型企業的預算都難以承受。據估算，大谷今年的贊助總收入已經突破150億日圓。

