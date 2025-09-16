晴時多雲

田徑世錦賽》瑞士黑馬坎邦吉100跨奪金 打破一項長達28年傳統格局

2025/09/16 15:59

瑞士女將坎邦吉在東京田徑世界錦標賽女子100公尺跨欄決賽摘金。（路透）瑞士女將坎邦吉在東京田徑世界錦標賽女子100公尺跨欄決賽摘金。（路透）

〔記者吳孟儒/綜合報導〕瑞士女將坎邦吉（Ditaji Kambundji）在東京田徑世界錦標賽女子100公尺跨欄決賽成為最大黑馬，她以破瑞士國家紀錄的12秒24爆冷摘金，也成為28年來在該項目封后的歐洲好手。

歐洲選手能在世錦賽女子100公尺跨欄奪冠，已經是1997年的瑞典女將恩奎斯特（Ludmila Enquist），如今在28年之後，才由坎邦吉打破許久的傳統格局，對此，坎邦吉說：「你們可以看到我的表情有多開心，因為我真的很驚喜，雖然我一直覺得我可以辦到，但我知道我的對手很強，所以很意外。」

165公分的坎邦吉過去最好成績是12秒40，在世界大賽最好名次是上屆世錦賽第7名，但她在決賽幾乎一路領先，成為第一位衝線的跑者，至於世界紀錄保持人奈及利亞女將阿姆桑（Tobi Amusan）以12秒99拿下亞軍。

另外，美國跑者史塔克（Grace Stark）以12秒34鍍銅，而巴黎奧運冠軍得主、美國女將羅素（Masai Russell）發揮不如預期，只有12秒44，沒能站上頒獎台。

