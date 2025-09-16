網球》前球后普莉絲可娃因傷休兵年餘 葡萄牙復出驚險開胡

前世界球后普莉絲可娃。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕前世界球后普莉絲可娃（Karolina Pliskova）因左腳踝受傷開刀休兵一年之後，本週葡萄牙里斯本復出驚險3盤開胡，這位捷克外卡老將以6：1、4：6、7：5力退法國對手安德里安賈菲特里莫（Tessah Andrianjafitrimo），晉級WTA125等級的卡爾達斯達賴尼亞女網賽單打16強。

「對我來說，現在的問題不是網球本身，而是恢復身體狀態。」這是普莉絲可娃自2024年美國公開賽次輪意外受傷退出以來，暌違383天重返賽場，「當時我的左腳踝受傷非常嚴重，許多韌帶、肌腱都已斷裂，甚至無法走路，只能坐輪椅直接去醫院。」所幸歷經大小手術及復健調整，這位33歲老將終於重出江湖，並歷經2小時30分鐘的3盤激戰，贏得暌違許久的勝利。

曾率捷克女網隊贏得三座聯邦盃（現金恩盃）冠軍的普莉絲可娃，下個對手則為俄國伊亞琴珂（Polina Iatcenko），身為兩屆大滿貫亞軍，這位前球后坦承目前狀態尚未完全恢復，但正在逐步找回手感，她也準備前往日本、中國等地繼續參賽。

