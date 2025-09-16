晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 網球

網球》前球后普莉絲可娃因傷休兵年餘 葡萄牙復出驚險開胡

2025/09/16 16:13

前世界球后普莉絲可娃。（法新社）前世界球后普莉絲可娃。（法新社）

張浩群／核稿編輯

〔記者梁偉銘／綜合報導〕前世界球后普莉絲可娃（Karolina Pliskova）因左腳踝受傷開刀休兵一年之後，本週葡萄牙里斯本復出驚險3盤開胡，這位捷克外卡老將以6：1、4：6、7：5力退法國對手安德里安賈菲特里莫（Tessah Andrianjafitrimo），晉級WTA125等級的卡爾達斯達賴尼亞女網賽單打16強。

「對我來說，現在的問題不是網球本身，而是恢復身體狀態。」這是普莉絲可娃自2024年美國公開賽次輪意外受傷退出以來，暌違383天重返賽場，「當時我的左腳踝受傷非常嚴重，許多韌帶、肌腱都已斷裂，甚至無法走路，只能坐輪椅直接去醫院。」所幸歷經大小手術及復健調整，這位33歲老將終於重出江湖，並歷經2小時30分鐘的3盤激戰，贏得暌違許久的勝利。

曾率捷克女網隊贏得三座聯邦盃（現金恩盃）冠軍的普莉絲可娃，下個對手則為俄國伊亞琴珂（Polina Iatcenko），身為兩屆大滿貫亞軍，這位前球后坦承目前狀態尚未完全恢復，但正在逐步找回手感，她也準備前往日本、中國等地繼續參賽。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中