高中盃羽球賽》曾跟桃田賢斗對打！中租大同小將廖維擇甩低潮奪冠

2025/09/16 16:50

廖維擇甩低潮奪冠（教練林峻永提供）廖維擇甩低潮奪冠（教練林峻永提供）

〔記者林岳甫／台北報導〕被視為大同高中男單未來希望的廖維擇，今年8月全國排名賽乙組意外8強落馬，無緣升上甲組，一度心灰意冷，經教練團開導重新振作，他今天在114年全國國高中盃個人羽球錦標賽高男組決賽，以21：16、15：21、21：14力克南崁高中李銘川，成功拿下冠軍也一吐怨氣。

值得一提的是，廖維擇5月曾受邀至日本「未來學院」移訓，恰巧同樣出自未來學院的日本前球王桃田賢斗也有出席，桃田當時還下場跟廖維擇較勁一番，讓廖維擇留下深刻印象，同時也是收穫滿滿。

國中就展現過人天賦的廖維擇，被大同高中教練林峻永相中，林峻永透露，當初「三顧茅廬」到雲林西螺拜會廖維擇的家長，父母也認同大同的訓練方式及未來規劃，廖維擇就在高中北上發展。

高二的廖維擇今年1月全國排名賽乙組男單8強出局，這次8月排名賽被看好能收下甲組國手資格，只是人生並非一路順遂，他關鍵8強意外敗北，這一敗更令他陷入超級低潮。

林峻永指出，廖維擇很認真訓練，來台北發展進步很多，只是挑戰甲組失利後打擊很大，他長達一週都不想練球，「我們教練團不斷鼓勵他，他才重拾球拍，勇敢面對接下來的挑戰。」

廖維擇這次6連勝完美奪下冠軍，林峻永也期許這位新生代好手能再接再厲，並累積比賽經驗，在明年一舉挑戰全中運金牌，以及最重要的甲組選手資格。另外，中租大同這次在游盛博教練帶領下，除了廖維擇奪冠，梁宭誫也贏得季軍。

中租大同這次在教練游盛博（中）帶領下，除了廖維擇（右）奪冠，梁宭誫（左）也贏得季軍。（教練林峻永提供）中租大同這次在教練游盛博（中）帶領下，除了廖維擇（右）奪冠，梁宭誫（左）也贏得季軍。（教練林峻永提供）

