大谷翔平二刀流出擊對戰費城人 力拚史無前例「50-50」 今日賽事預告與轉播

大谷翔平。（資料照，美聯社）

早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

大聯盟轉播方面，國聯塞揚獎大熱門、海盜火球王牌史基斯（Paul Skenes）目前是大聯盟防禦率王，今天將在主場迎戰小熊，力拚本季第11勝，精彩賽事不容錯過！

請繼續往下閱讀...

道奇日本巨星大谷翔平明天將雙刀出鞘對戰費城人，除了要挑戰連2年達成50轟大關，大谷目前敲出49轟、投出49次三振，有望寫下大聯盟史上首見「50轟、50K」紀錄，與國聯全壘打王史瓦伯（Kyle Schwarber）的對決也將會是一大焦點。

中職今天有1場比賽，富邦悍將在新莊主場面對統一獅，富邦推出本土右投江國豪，獅隊派出新洋投獅帝芬應戰，精彩的中職賽事請球迷準時鎖定！

MLB

06：35 小熊 VS 海盜 愛爾達體育2台

07：00 教士 VS 大都會 緯來體育、愛爾達體育1台

10：00 費城人 VS 道奇 緯來體育、愛爾達體育1台

中國羽球大師公開賽

09：00 32強（上） 愛爾達體育3台

14：00 32強（下） 愛爾達體育3台

日職

17：00 樂天金鷲 VS 日本火腿 DAZN1

17：00 福岡軟銀鷹 VS 西武獅 DAZN2

中職

18：30 統一獅 VS 富邦悍將 MOMOTV 愛爾達體育2台

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法