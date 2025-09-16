晴時多雲

中職》看林哲瑄引退記者會直播 陳真吃酸菜魚配眼淚

2025/09/16 17:37

陳真。（資料照，記者陳逸寬攝）陳真。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者徐正揚／新北報導〕富棒悍將昨天為林哲瑄舉行引退記者會，陳真今天透露，記者會直播時正好在餐廳用餐，一邊吃酸菜魚一邊落淚，「店員可能還想說，這酸菜魚有這麼好吃嗎？好吃到讓人流眼淚，桌上都是衛生紙。」

陳真指出，日前曾與林哲瑄聊到林智勝引退賽，當時不知道林哲瑄已經決定今年球季結束要引退，對林哲瑄說「如果是你的話，我一定會哭爆」，林哲瑄則回應「希望能陪你們久一點」，沒想到才過不久，林哲瑄就宣布引退。

陳真回憶，9月12日球團發布消息後，他馬上傳簡訊給林哲瑄「你怎麼突然這樣」，他笑著補充，昨天記者會開始時正好在外面吃飯，在直播看到林哲瑄走出來就開始哭，一直拿衛生紙擦眼淚，「店員可能還想說，這酸菜魚有這麼好吃嗎？好吃到讓人流眼淚，桌上都是衛生紙。」

陳真表示，日前練習拍攝祝福林哲瑄的影片，他以為可以控制情緒，沒想到一看到攝影機就直接流淚，「還好學長不在場，不然那天我們在澄清湖比賽，我可能跟冠宇學長一樣邊打邊哭，如果記者會要我到場，我一定從頭哭到尾。」

陳真與林哲瑄都是外野手，每當他在守備遇到問題，經常獲得林哲瑄「已經比以前好很多，繼續保持」的正面鼓勵，他認為，最崇拜林哲瑄的拚勁與判斷飛球路徑的能力，「好像沒有人能跟他一樣，球一打到就知道會在哪裡，他也一直教我，這幾年我慢慢去體會，也愈來愈有自信。」

