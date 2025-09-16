TPBL》新賽季賽程揭曉！開幕戰10月11日登場由國王迎戰海神

TPBL賽程。（聯盟提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕TPBL今天公布 2025-26 賽季例行賽完整賽程，新球季10 月 11 日點燃戰火，例行賽共計 126 場賽事，將一路進行至 2026 年 5月3日前結束。

新賽季開幕戰將於 10 月 11 日下午5點在新莊體育館登場，由上季總冠軍新北國王坐鎮主場，迎戰冠軍戰老對手高雄全家海神，冠軍組合再度正面交鋒，為新賽季揭開火熱序幕。

例行賽每隊賽程維持 18 場主場與 18 場客場。例行賽結束後，排名前三名的球隊將直接晉級季後賽，而第四、第五名則需進行挑戰賽，挑戰賽採三戰兩勝制，其中第四名球隊將先行取得一場勝場優勢。進入季後賽後，首輪系列賽將調整為五戰三勝制，最終的總冠軍賽則持續以七戰四勝制進行。

各隊主場開幕戰如下：

國王：10/11（六）17:00 新莊體育館 vs 海神

夢想家：10/18（六）14:30 洲際迷你蛋 vs 海神

海神：10/25（六）14:30 高雄巨蛋 vs 國王

特攻：10/25（六）17:00 新莊體育館 vs 戰神

雲豹：11/8（六）17:00 桃園巨蛋 vs 戰神

攻城獅：11/15（六）14:30 新竹縣體育館 vs 特攻

戰神：11/15（六）17:00 和平籃球館 vs 國王

