中職》中信二軍傷兵過多申請停賽 葉總、古久保認值得探討

〔記者吳清正／桃園報導〕中信兄弟二軍因為傷兵過多，向聯盟申請取消比賽，味全龍總教練葉君璋和樂天桃猿總教練古久保健二都感到意外，他們表示，傷兵過多是因為選手身體強度或自我健康管理不足，值得球團檢討。

葉君璋今天聽到中信二軍因傷兵過多停賽的消息，露出驚訝的表情，他表示，中信算是聯盟最完整的球隊，如果他們也出現這樣的狀況，的確需要探討問題出在那裡。

葉君璋表示，大家都說二軍比賽太少，也就是說有太多選手沒有機會上場比賽，現在卻因為傷兵過多停賽，這就出現矛盾了，比賽已經太少了，為什麼還會有很多人受傷？

對於增加選手人數，葉君璋則指出，即使沒有註冊的選手，也可以在二軍出賽，聯盟並沒有限制人數，球隊就算要找100名選手也沒有問題，還是要從為什麼容易受傷去檢討。

古久保表示，在他的選手時代，日職一、二軍支配下選手只有60人，當時二軍1年打100場，先發投手幾乎都要吃完整場比賽，野手不夠時，投手也要上場守備、打擊，但是也沒有看過因為傷兵過多而停賽，自我身體管理也是選手的重要工作，傷兵過多的問題有必要進一步檢討。

