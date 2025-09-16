中職》最佳九人與金手套 富邦悍將二、三壘與游擊無人達標

富邦悍將。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者徐正揚／新北報導〕2025年球季進入尾聲，中職記錄組陸續整理最佳九人與金手套的達標名單，富邦悍將從一、二、三壘到游擊的4個內野守位都無人達標，總教練陳金鋒認為，今年比較沒有辦法讓選手固定在一個位置，隨時有人可以頂替對球隊未來也是好事。

陳金鋒指出，原本設定的游擊手是張育成，因為他的身體、手臂的狀況沒有很好，就沒有辦法一直在那個位置守備，從今年年初就盡量多給未來有潛力的人去守，「因為還是要比賽，要讓他們成長，沒辦法固定一個人在那個位置。」

陳金鋒認為，大部分選手都很年輕，表現有好有壞，機會是大家平等去努力，經過一整年在一個位置的成長與競爭，對球隊未來性的幫助比較大，「不是單一個人在單一個位置，如果有人受傷或狀況不好，隨時有人可以頂替，有機會就要把握住，對球隊也是好的事情。」

根據中職現行規定，金手套野手除捕手外，出賽場數必須達到80場，最佳九人出賽場數規定與金手套相同，打席必須達到248個，富邦從一、二、三壘到游擊都無人達標。申皓瑋競爭外野手最佳九人的打席已經足夠，金手套還差9場出賽，但他於9月6日因為受傷降二軍。

