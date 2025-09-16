晴時多雲

體育 棒球 中職

中職》朱承洋達成10中繼10救援 爭取進步將認勁敵多

2025/09/16 19:04

朱承洋。（資料照，記者林正堃攝）朱承洋。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者吳清正／桃園報導〕樂天桃猿朱承洋今年投出生涯年，15次中繼成功一度並列領先，轉任終結者又拿下10次救援成功，成為中職史上達成單季10中繼、10救援的第6人，防禦率更只有點0.40。雖然朱承洋季初設定的中繼王目標已經無緣，但是成為最佳進步獎的熱門人選。

朱承洋表示，季初當然沒有想過10中繼、10救援，轉任結者之後才覺得可以拚拚看，能夠達成算是生涯一大突破，也是對自己的肯定，至於季初的中繼王目標，朱承洋笑說：「就忘了吧。」

朱承洋表示，最佳進步獎算是新的目標，不過，隊友張閔勛、林政華和富邦悍將李吳永勤，今年都進步很多，都是強勁的對手，自己必須保持最佳表現才有機會爭取。

朱承洋從7月6日起已經連續18場、18.2局無責失，也只出現3次四壞球。去年因為手肘開刀錯過整個球季的朱承洋表示，今年擺脫傷勢困擾，投球機制穩定下來，也因為季初就有不錯的表現，更有信心去積極攻擊好球，控球改善很多，因為對球的掌控進步，滑球也能搶好數球，以前只靠直球，容易被打者掌握，現在可以運用和直球出手位置相同的滑球，打者很難判斷。

