中職》林佳緯想拚安打王 林岳平：要打到讓人追不上

〔記者徐正揚／新北報導〕統一獅林佳緯本季擊出118支安打暫居安打王，總教練林岳平雖對他爭取個人獎項樂見其成，日前卻也做出移出先發的「半教育」調度，林岳平表示，教練團希望給他一個觀念，不要擔心會被人超車，而是要打到讓人追不上。

林岳平指出，林佳緯才20歲就有能力競爭個人獎項，代表他有非常好的實力，日前他的安打衝上第一後，開始擔心會被後面的人追上，打擊反而沒有選球策略，看到球來就急著打，9月12日讓他先坐板凳冷靜一下，之後就恢復狀態，心態也調整過來。

林佳緯今天被安在第3棒而非前2棒，林岳平認為，能不能拿到安打王，重點不在於打第幾棒、有沒有辦法出賽，而是自己能不能打好，「你很想要下場，但下場要有表現，目標是如何幫助球隊贏球，不是自己的安打王。」

林岳平表示，教練團希望給林佳緯一個觀念，不要擔心會被人超車，而是要打到讓人追不上，只要朝這個方向去挑戰，就算最後沒有拿到，至少曾經努力過，「你不能控制別人會打幾支安打，但是可以控制自己能不能打出安打。」

今年安打王的競爭非常激烈，林佳緯以118支暫居首位，第2名是李凱威115支，王博玄、曾子祐同為111支，吉力吉撈．鞏冠110支、陳晨威109支的落後差距也不大。

