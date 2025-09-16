中職》兄弟新洋投韋禮加「開箱」好投 優質先發卻成敗投候選人

韋禮加。（兄弟提供）

〔記者林宥辰／台北報導〕中信兄弟今面對台鋼雄鷹，「開箱」新洋投韋禮加。韋禮加的一軍初登板，投球內容頗出色，但7局下留下一三壘有人後退場，接手的呂彥青遭郭阜林狙擊，韋禮加成為敗投候選人。

韋禮加前2局僅送出1保送、無失分，3局上面對陳世嘉擊出的內野高飛球，兄弟內野卻出現溝通瑕疵，帳面上形成一支內野安打。2出局後，王博玄敲安，造成一二壘有人，吳念庭接著擊出滾地球出局，兄弟化解失分危機。

請繼續往下閱讀...

此後，韋禮加一路投到7局，用球數也超過二軍時單場最多，該半局首位打者顏郁軒，在界外飛球三壘手王政順沒能接殺後，逃過一劫並敲安，林家鋐敲安，一三壘有人，兄弟此時換投，韋禮加一軍初登板投6.1局，被擊出4安打，三振、四壞各1次，由於郭阜林和曾子祐安打帶回打點皆是韋禮加留下，韋禮加6.1局失2分，仍是一場優質先發。

而台鋼先發投手後勁，繼10日面對中信兄弟交出6局無失分佳績後，今再次面對相同對手交出另一場6局無失分優質先發，但後勁投球任內，台鋼也沒能從韋禮加手中拿下分數，後勁無緣拿下獨居勝投榜領先的第13勝，個人防禦率則下降到2.03。

韋禮加。（兄弟提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法