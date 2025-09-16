晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》死裡逃生的安打點燃大局引信！ 台鋼今讓兄弟亮不了燈

2025/09/16 21:27

曾子祐。（台鋼提供）曾子祐。（台鋼提供）

〔記者林宥辰／台北報導〕中信兄弟今若擊敗台鋼雄鷹、另一地統一獅輸給富邦悍將，兄弟就可重新點亮魔術數字。不過，兄弟今雖有韋禮加一軍初登板好投，但7局下王政順一次界外球沒能接到，造成顏郁軒後續敲安，台鋼一舉開啟5分大局，終場台鋼5:1贏球，兄弟今暫無法重新點亮魔術數字。

兄弟新洋投韋禮加，前2局僅送出1保送、無失分，3局上面對陳世嘉擊出的內野高飛球，兄弟內野卻出現溝通瑕疵，帳面上形成一支內野安打。2出局後，王博玄敲安，造成一二壘有人，吳念庭接著擊出滾地球出局，兄弟化解失分危機。

韋禮加。（兄弟提供）韋禮加。（兄弟提供）

台鋼先發投手後勁，繼10日面對中信兄弟交出6局無失分佳績後，今再次面對中信兄弟，交出另一場6局無失分優質先發。後勁投球任內，台鋼也沒能從韋禮加手中拿下分數，讓後勁無關勝敗之姿退場、沒能拿下獨居勝投榜領先的第13勝，個人防禦率則下降到2.03。

韋禮加一路投到7局，在顏郁軒三壘界外飛球、王政順沒能接到之後，顏郁軒接著敲安，紀慶然成功短打，林家鋐再敲安，造成一三壘有人，此時兄弟決定換投，接手的左投呂彥青，遭台鋼代打郭阜林敲安，台鋼先馳得點，今天壽星曾子祐2出局後再敲安，韋禮加留在壘上的2分全數回壘。

呂彥青持續遭狙擊，王博玄、吳念庭接著也敲安，呂彥青投不滿該半局退場，江忠城面對王柏融，製造飛球出局，才結束該半局。台鋼上回單場得超過3分已是8月31日，今7局下單局就狂攻5分。

中信兄弟8局展開反攻，黃韋盛、王威晨連續安打，讓台鋼新科狀元郎韋宏亮生涯首次失分。韋宏亮接著連續保送，2出局滿壘時被換下，王躍霖接手，江坤宇的平飛球，遭今壽星曾子祐一把沒收，兄弟留下滿壘殘壘。

後勁。（台鋼提供）後勁。（台鋼提供）

王博玄。（台鋼提供）王博玄。（台鋼提供）

郭阜林。（台鋼提供）郭阜林。（台鋼提供）

曾子祐。（台鋼提供）曾子祐。（台鋼提供）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中