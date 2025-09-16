中職》死裡逃生的安打點燃大局引信！ 台鋼今讓兄弟亮不了燈

曾子祐。（台鋼提供）

〔記者林宥辰／台北報導〕中信兄弟今若擊敗台鋼雄鷹、另一地統一獅輸給富邦悍將，兄弟就可重新點亮魔術數字。不過，兄弟今雖有韋禮加一軍初登板好投，但7局下王政順一次界外球沒能接到，造成顏郁軒後續敲安，台鋼一舉開啟5分大局，終場台鋼5:1贏球，兄弟今暫無法重新點亮魔術數字。

兄弟新洋投韋禮加，前2局僅送出1保送、無失分，3局上面對陳世嘉擊出的內野高飛球，兄弟內野卻出現溝通瑕疵，帳面上形成一支內野安打。2出局後，王博玄敲安，造成一二壘有人，吳念庭接著擊出滾地球出局，兄弟化解失分危機。

台鋼先發投手後勁，繼10日面對中信兄弟交出6局無失分佳績後，今再次面對中信兄弟，交出另一場6局無失分優質先發。後勁投球任內，台鋼也沒能從韋禮加手中拿下分數，讓後勁無關勝敗之姿退場、沒能拿下獨居勝投榜領先的第13勝，個人防禦率則下降到2.03。

韋禮加一路投到7局，在顏郁軒三壘界外飛球、王政順沒能接到之後，顏郁軒接著敲安，紀慶然成功短打，林家鋐再敲安，造成一三壘有人，此時兄弟決定換投，接手的左投呂彥青，遭台鋼代打郭阜林敲安，台鋼先馳得點，今天壽星曾子祐2出局後再敲安，韋禮加留在壘上的2分全數回壘。

呂彥青持續遭狙擊，王博玄、吳念庭接著也敲安，呂彥青投不滿該半局退場，江忠城面對王柏融，製造飛球出局，才結束該半局。台鋼上回單場得超過3分已是8月31日，今7局下單局就狂攻5分。

中信兄弟8局展開反攻，黃韋盛、王威晨連續安打，讓台鋼新科狀元郎韋宏亮生涯首次失分。韋宏亮接著連續保送，2出局滿壘時被換下，王躍霖接手，江坤宇的平飛球，遭今壽星曾子祐一把沒收，兄弟留下滿壘殘壘。

