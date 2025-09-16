晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》魔神樂6局好投有5分大局相挺 樂天克味全奪3連勝

2025/09/16 21:33

樂天先發投手魔神樂。（記者林正堃攝）樂天先發投手魔神樂。（記者林正堃攝）

〔記者吳清正／桃園報導〕樂天桃猿魔神樂先發6局只失1分，打線也以5分大局力挺，7:4擊敗味全龍，樂天贏得3連勝。

魔神樂被擊出4支安打，只被吉力吉撈全壘打攻下1分，拿下並列聯盟最多的12勝，追平隊友威能帝和台鋼雄鷹後勁。

第2局樂天林泓育率先上場敲安，林承飛的左外野高飛球造成王順和失誤，樂天無人出局攻佔二、三壘，逼得味全縮小內野守備，張閔勛打穿中間防線先馳得點，余德龍左外野線邊的二壘打再下一城，馬傑森安打連得2分。

今天首度先發的味全黃暐傑投出四壞球後退場，由郭郁政中繼，樂天成晉、林智平連續安打再得1分。樂天單局打了10人次，以6支安打攻下5分。

黃暐傑紀錄上只投1局，被擊出4支安打、1次四壞球，失5分有3分責失。

味全吉力吉撈第4局轟出全壘打扳回1分，本季第19轟，將聯盟最多的打點推進到75分。

第5局樂天馬傑森被觸身球上壘，陳晨威擊出右外野安打，並造成曾聖安失誤，不但打回1分，陳晨威也跑回本壘，樂天7:1領先。

第7局樂天起用賴胤豪中繼，味全陳子豪、吉力吉撈連續安打攻佔二、三壘，張政禹滾地造成賴胤豪暴傳3壘失分，劉基鴻安打和全浩瑋高飛犧牲打各得1分，味全追到4:7。

味全龍黃暐傑。（記者林正堃攝）味全龍黃暐傑。（記者林正堃攝）

中職》魔神樂6局好投有5分大局相挺 樂天克味全奪3連勝味全王順和2局下接球失誤，讓樂天開啟5分大局。（記者林正堃攝）

余德龍。（記者林正堃攝）余德龍。（記者林正堃攝）

林泓育。（記者林正堃攝）林泓育。（記者林正堃攝）

馬傑森。（記者林正堃攝）馬傑森。（記者林正堃攝）

陳晨威。（記者林正堃攝）陳晨威。（記者林正堃攝）

吉力吉撈．鞏冠。（記者林正堃攝）吉力吉撈．鞏冠。（記者林正堃攝）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中