中職》魔神樂6局好投有5分大局相挺 樂天克味全奪3連勝

樂天先發投手魔神樂。（記者林正堃攝）

〔記者吳清正／桃園報導〕樂天桃猿魔神樂先發6局只失1分，打線也以5分大局力挺，7:4擊敗味全龍，樂天贏得3連勝。

魔神樂被擊出4支安打，只被吉力吉撈全壘打攻下1分，拿下並列聯盟最多的12勝，追平隊友威能帝和台鋼雄鷹後勁。

請繼續往下閱讀...

第2局樂天林泓育率先上場敲安，林承飛的左外野高飛球造成王順和失誤，樂天無人出局攻佔二、三壘，逼得味全縮小內野守備，張閔勛打穿中間防線先馳得點，余德龍左外野線邊的二壘打再下一城，馬傑森安打連得2分。

今天首度先發的味全黃暐傑投出四壞球後退場，由郭郁政中繼，樂天成晉、林智平連續安打再得1分。樂天單局打了10人次，以6支安打攻下5分。

黃暐傑紀錄上只投1局，被擊出4支安打、1次四壞球，失5分有3分責失。

味全吉力吉撈第4局轟出全壘打扳回1分，本季第19轟，將聯盟最多的打點推進到75分。

第5局樂天馬傑森被觸身球上壘，陳晨威擊出右外野安打，並造成曾聖安失誤，不但打回1分，陳晨威也跑回本壘，樂天7:1領先。

第7局樂天起用賴胤豪中繼，味全陳子豪、吉力吉撈連續安打攻佔二、三壘，張政禹滾地造成賴胤豪暴傳3壘失分，劉基鴻安打和全浩瑋高飛犧牲打各得1分，味全追到4:7。

味全龍黃暐傑。（記者林正堃攝）

味全王順和2局下接球失誤，讓樂天開啟5分大局。（記者林正堃攝）



余德龍。（記者林正堃攝）

林泓育。（記者林正堃攝）

馬傑森。（記者林正堃攝）

陳晨威。（記者林正堃攝）

吉力吉撈．鞏冠。（記者林正堃攝）

