田徑世錦賽》勵志！美國提奇成是賣手機打工仔 躍居110跨欄世界冠軍

美國快腿提奇今在東京世界田徑錦標賽男子110公尺跨欄下金牌。（法新社）
〔記者林岳甫／綜合報導〕美國快腿提奇（Cordell Tinch）今晚在東京世界田徑錦標賽男子110公尺跨欄決賽跑出12秒99，力壓群雄摘下金牌，但他在之前還曾經跑去賣手機，如今竟躍居世界冠軍。
25歲的提奇幾年前還在疫情期間靠賣手機度日，如今霸氣稱霸世界，為自己的人生再添精彩篇章。
提奇一度選擇離開田徑場，靠打工維生，他2022年才重新投入訓練，今年就在鑽石聯賽總決賽封王，也曾經跑出12秒87締造鑽石聯賽紀錄。
由於尋求4連霸的美國名將哈洛威（Grant Holloway）提前出局，美國就把奪金希望擺在提奇身上，他今晚在決賽後半程展現強大衝刺力，成功壓過牙買加班尼特（Orlando Bennett）13秒08銀牌，牙買加梅森（Tyler Mason）13秒12摘銅，提奇一舉站上世界之巔。
美國快腿提奇今在東京世界田徑錦標賽男子110公尺跨欄下金牌。（法新社）
